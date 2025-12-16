"Ley Gobernadora", un abuso de autoridad que debe ser combatido: CEP

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) pasó de ser un órgano desconcentrado a una oficina de trámite de gobierno estatal y el Congreso demostró que los poderes ya desaparecieron, por la forma en que fue aprobado "el acto de abuso de autoridad" expresado en la ley para asegurarse de que no haya candidatos varones a la gubernatura del estado en 2027, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP) Héctor D'Argence Villegas.

Consideró que por principio, la nueva ley es violatoria de derechos y contradice hasta normas internacionales, por lo que dijo confiar en que la decisión de los diputados se vaya a tribunales y ganen los ciudadanos que defiendan los derechos político-electorales.

Añadió que lo que públicamente se observó es una especie de pago con un desayuno y unas camionetas rifadas, aunque estrictamente no se sabe exactamente a cuánto ascendió la recompensa.

También criticó que un diputado y tres diputadas de supuesta oposición votaran a favor de la iniciativa. "Me sorprende que dos diputadas del PAN, Mireya Vancini Villanueva y Aranzazú Puente Bustindui y la mismísima dirigente estatal del PRI Sara Rocha Medina, además del diputado Marco Gama, presidente estatal de Movimiento Ciudadano, hubieran votado una iniciativa que de entrada lejos de procurar la paridad de género, es excluyente".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

D'Argence Villegas recordó que precisamente por las cláusulas ya incluidas en la Ley Electoral, Sonia Mendoza Díaz fue candidata a la gubernatura contra Juan Manuel Carreras López y en la elección de 2021, además de Adriana Marvelli Costanzo y Mónica Liliana Rangel, que fueron candidatas a la gubernatura sin que fuera necesario modificar una norma.

Consideró importante que los ciudadanos recurran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se caiga ese "acto de abuso de autoridad".