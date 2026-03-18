Video | Sin precisar, 10% de los delitos en SLP

Casi el diez por ciento de los delitos registrados en San Luis Potosí entre 2022 y enero de 2026, fue registrado bajo la categoría de "otros" en la contabilidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), lo que complica conocer el estado real de la incidencia delictiva.

Según las cifras anuales del SNSP, entre 2022 y enero pasado, se abrieron en San Luis Potosí 240 mil 149 carpetas de investigación por diversos delitos.

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De ellos, 23 mil 695 denuncias se ubicaron en la categoría de "otros delitos", equivalentes al 9.8 por ciento del total.

La categorización del SNSP prevé rubros específicos para definir los delitos, que dependen sobre el tipo de bien jurídico afectado.

Así, en los delitos contra la vida se consideran los homicidios, feminicidios y lesiones. En la de delitos contra la libertad se ubican el secuestro y la trata.

Cada bloque debería desagregarse en subtipos concretos, pero cuando la conducta no se reporta con esa precisión o no encaja en los apartados predeterminados, se integra en la categoría "otros".

El caso más notorio es, precisamente, el de los delitos contra la libertad. En el lapso mencionado, de dos mil 509 carpetas incluidas, el 97.09 por ciento, es decir, dos mil 436 cayeron en la categoría de otros.

Por lo que respecta a los crímenes contra la vida, en poco más de cuatro años, de dos mil denuncias presentadas, 959 no fueron definidas con precisión.

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Este "subregistro" es considerado por la organización Causa en Común en un reciente estudio como un riesgo para conocer con precisión la incidencia de delito y genera dudas sobre si existe una investigación correcta por parte de las autoridades.