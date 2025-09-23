Video: Abandonan concejales Informe en Villa de Pozos por "opacidad"

Tres concejales del municipio de Villa de Pozos se retiraron este martes de la sesión solemne del Primer Informe de la administración municipal, al argumentar que, a casi un año de la municipalización, aún no se cumple con las exigencias de transparencia que demandan informar y que merece la ciudadanía.

Durante la lectura del orden del día, la concejal regidora Maribel Lemoine interrumpió el acto para expresar su inconformidad. “Si incomoda la posición en este acto solemne, me considero a no ser comparsa ni regalar una causa fácil, mucho menos ser usada para legitimar actos de gobierno que atentan contra la transparencia. Si quieren, pueden preguntarle a la CEGAIP”, señaló.

Lemoine agregó que la presentación de documentos no sustituye la rendición de cuentas real sobre los problemas del municipio y criticó la falta de cortesía política hacia algunos integrantes del Cabildo, encabezado por Teresa Rivera Acevedo.

“Esto se ha convertido en un club de amigos para la foto, no en gobernar para todos. Pido respetuosamente a usted, señora presidenta, que no engañe al pueblo”, reclamó antes de abandonar la sesión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | Abandonan miembros del Concejo el Informe en Villa de Pozos

- Maribel Lemoine fue la primera en interrumpir el acto para expresar su inconformidad por falta de transparencia.

Nota completa: ?? https://t.co/HWW9zAgBUl pic.twitter.com/JYwO2k9BjP — Pulso Online (@pulso_mx) September 23, 2025

A su postura se sumó el concejal del PAN, Dante Alan Carreón, quien citó el artículo 40 del reglamento municipal para justificar su salida. “No vamos a avalar un Concejo Municipal donde no hay gobierno ni gobernanza”, expuso.

Minutos después, el concejal del PVEM, Gaspar Méndez Ramírez también se retiró, tras solicitar autorización al resto del Cabildo, como lo marcó en ese momento el secretario general, René Oyarvide, quien además intentó dar continuidad al orden del día interrumpiendo las intervenciones.

Pese al retiro de los tres concejales, la sesión continuó. Sin embargo, la transmisión en vivo que había sido publicada en las redes sociales del municipio fue eliminada posteriormente.