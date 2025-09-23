Pozos se une a estrategia vs. violencia de género

Villa de Pozos se adhirió al acuerdo metropolitano e interinstitucional con la Secretaría de las Mujeres del gobierno estatal para la protección de niñas, adolescentes y mujeres frente a situaciones de violencia.

Esta iniciativa se suma a otras que, el propio gobierno poceño ha impulsado en el ámbito municipal.

Uno de los principales objetivos del acuerdo es crear una red de atención metropolitana e integral para personas que enfrentan violencia y garantizar así que las instancias participantes actúen con mayor eficacia, prontitud y sensibilidad.

El acuerdo reúne a los municipios de la zona metropolitana con instancias como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, la Secretaría de Salud, el DIF Estatal, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav), la Defensoría Pública y el Centro de Justicia para Mujeres.

A este esfuerzo también se sumaron colectivos y asociaciones civiles para fortalecer así el acompañamiento especializado, jurídico, psicológico y médico, además de coordinar acciones interinstitucionales para prevenir y erradicar la violencia de género.

La concejal presidente de Pozos, Teresa Rivera Acevedo, destacó el trabajo que realiza la Instancia Municipal de la Mujer en coordinación con el Gobierno del Estado para responder de manera oportuna ante situaciones de violencia, en tanto que Gloria Serrato Sánchez, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres, subrayó la importancia de lograr que el acuerdo firmado sea un mecanismo de respuesta inmediata y coordinada en casos de violencia de género.