Villa de Pozos mantiene el Operativo Relámpago
Las autoridades de vialidad verifican uso de casco y portar documentos
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La Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, a través de la Dirección de Vialidad, mantiene el operativo relámpago en distintos puntos del municipio para exhortar a las y los motociclistas a utilizar correctamente el casco de seguridad y portar la documentación reglamentaria al momento de conducir.
El director de Vialidad de la GCM, Juan Ramón Velázquez, informó que el casco representa uno de los principales elementos para salvaguardar la integridad física de quienes utilizan este medio de transporte, por lo que su uso adecuado puede disminuir significativamente las consecuencias de un accidente vial, además de contribuir al cumplimiento del Reglamento de Tránsito.
Asimismo, informó que durante los recientes recorridos y filtros de revisión fueron aseguradas cuatro motocicletas debido a que sus conductores circulaban sin casco y no contaban con la documentación correspondiente.
La Guardia Civil Municipal reiteró que el Operativo Relámpago continuará de manera permanente y seguirá en la cabecera de Villa de Pozos ante la alta cantidad de usuarios de motocicleta, con el objetivo de prevenir accidentes, promover el respeto a la normatividad vial y fomentar una movilidad más segura para motociclistas, automovilistas y peatones.
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