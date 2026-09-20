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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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Villa de Pozos se sumó al simulacro

Por Leonel Mora

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Villa de Pozos se sumó al simulacro
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      El gobierno de Villa de Pozos participó en el Segundo Simulacro Nacional, un ejercicio que cada año recuerda por qué la prevención importa, pues desde el sismo de 1985 en la Ciudad de México, que evidenció la falta de protocolos y dejó miles de víctimas, el país adoptó la práctica de realizar simulacros masivos para mejorar la respuesta ante emergencias.

      La fecha coincide también con el Día Nacional de la Protección Civil, instaurado en memoria de los sismos tanto de 1985 como de 2017.

      De acuerdo con Miguel Ángel Llanas Texon, director municipal de Protección Civil, el simulacro inició a las 12:00 del día bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 6.7. Se realizó el desalojo del personal municipal en aproximadamente tres minutos, tiempo en el que 157 trabajadoras y empleados salieron de manera ordenada a la plaza principal, guiados por 20 elementos de Protección Civil.

      Además del desalojo, se simuló la atención de una persona lesionada, lo que permitió poner en práctica técnicas de rescate y verificar la coordinación entre áreas.

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      Llanas Texon explicó que estos ejercicios sirven para medir tiempos de reacción y detectar fallas en la organización interna. Recordó que la prevención es una responsabilidad compartida y que contar con protocolos claros y saber cómo actuar pueden marcar la diferencia cuando la emergencia es real.

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