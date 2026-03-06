Vinculado a proceso, maestro de la UASLP: García Cázares

César Gabriel N., profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), fue vinculado a proceso por un juez de Control, por los delitos de violencia familiar y lesiones, en contra de una exalumna de dicha entidad educativa.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien precisó que el juzgador a cargo de la causa, determinó no dictar la prisión preventiva justificada.

En su lugar, determinó aplicar otro tipo de medidas cautelares en libertad, complementó García Cázares.

Precisó que la continuación de la audiencia de imputación, se celebró este miércoles en el Centro de Justicia de la capital potosina, donde se desahogaron las pruebas presentadas por la FGE y la defensa del imputado.

La fiscal general refirió que se mantiene abierta la averiguación del Ministerio Público en la denuncia penal que presentó el docente en contra de la exalumna, cuya indagatoria todavía no se judicializa.

"El miércoles se resolvió la situación jurídica del maestro, y se le vinculó a proceso. Hay indicios de culpabilidad. La semana pasada fue la audiencia inicial y el día ayer se le vínculo a proceso", concluyó.