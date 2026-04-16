Visita exprés de López Beltrán a SLP para revisar afiliación de Morena

En una visita de carácter exprés y sin convocatoria pública, el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, estuvo este jueves en la capital potosina para sostener reuniones internas con la estructura del partido.

El encuentro se llevó a cabo en el auditorio de la Unidad Deportiva del Sindicato del IMSS, en la colonia Satélite, donde se reunió con los encargados de afiliación de los distintos distritos federales, locales y municipales, con el objetivo de evaluar el estado actual del proceso en la entidad.

Durante la reunión a la que no se tiene registro que hubiera acudido la dirigente nacional Rita Ozalia Rodríguez, también se abordó la posibilidad de ampliar los plazos de afiliación, como parte de la estrategia nacional de Morena para fortalecer su padrón de militantes en San Luis Potosí.

Andrés Manuel López Beltrán

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La visita se desarrolló de manera discreta y sin acceso a medios de comunicación, una constante en las giras de López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha mantenido bajo perfil en sus actividades partidistas.