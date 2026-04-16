logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Fotogalería

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Visita exprés de López Beltrán a SLP para revisar afiliación de Morena

Bajo total sigilo, sin medios y sin dejarse ver por más allá de los convocados

Por Samuel Moreno

Abril 16, 2026 12:08 p.m.
A
Visita exprés de López Beltrán a SLP para revisar afiliación de Morena

En una visita de carácter exprés y sin convocatoria pública, el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, estuvo este jueves en la capital potosina para sostener reuniones internas con la estructura del partido.

El encuentro se llevó a cabo en el auditorio de la Unidad Deportiva del Sindicato del IMSS, en la colonia Satélite, donde se reunió con los encargados de afiliación de los distintos distritos federales, locales y municipales, con el objetivo de evaluar el estado actual del proceso en la entidad.

Durante la reunión a la que no se tiene registro que hubiera acudido la dirigente nacional Rita Ozalia Rodríguez, también se abordó la posibilidad de ampliar los plazos de afiliación, como parte de la estrategia nacional de Morena para fortalecer su padrón de militantes en San Luis Potosí.

Andrés Manuel López Beltrán

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La visita se desarrolló de manera discreta y sin acceso a medios de comunicación, una constante en las giras de López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha mantenido bajo perfil en sus actividades partidistas.

LEA TAMBIÉN

Alianza del Verde, PT y Morena se tambalea

Presenta fracturas electorales y parlamentarias rumbo a elección intermedia de 2027

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fiscalía de SLP judicializa caso de trata; víctima escapó de trabajo forzado
Fiscalía de SLP judicializa caso de trata; víctima escapó de trabajo forzado

Fiscalía de SLP judicializa caso de trata; víctima escapó de trabajo forzado

SLP

Rubén Pacheco

Reportan tres investigaciones en el primer bimestre de 2026; hay detenidos por uno de los casos

Visita exprés de López Beltrán a SLP para revisar afiliación de Morena
Visita exprés de López Beltrán a SLP para revisar afiliación de Morena

Visita exprés de López Beltrán a SLP para revisar afiliación de Morena

SLP

Samuel Moreno

Bajo total sigilo, sin medios y sin dejarse ver por más allá de los convocados

Alistan simulacro nacional; celulares recibirán alerta el 6 de mayo
Alistan simulacro nacional; celulares recibirán alerta el 6 de mayo

Alistan simulacro nacional; celulares recibirán alerta el 6 de mayo

SLP

Redacción

San Luis Potosí participará con hipótesis de sismo de gran magnitud

Caen 9 presuntos ligados a célula delictiva en Villa de Reyes
Caen 9 presuntos ligados a célula delictiva en Villa de Reyes

Caen 9 presuntos ligados a célula delictiva en Villa de Reyes

SLP

Redacción

Aseguran armas, droga y vehículos robados