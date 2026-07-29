Vive campamento "noche" de antro

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Niños, estudiantes vacacionistas y personas con discapacidad se fueron de antro mañanero, se pintaron de colores, se vistieron de alegría y cantaron y bailaron. No bebieron, no consumieron botanas, pero se divirtieron en un inusual antro abierto a las 10 de la mañana.

Escucharon música, bailaron y convivieron como lo hacen los jóvenes cada fin de semana. Responsables de la operación del antro ubicado en la Avenida Chapultepec, donaron por tercer año consecutivo toda una operación del día como si fuera la noche de fin de semana de los jóvenes que van a divertirse y tanto el espectáculo como todos los gastos que se derivan, corrieron por cuenta de los empresarios.

Las personas con discapacidad y los niños participan en un campamento de verano que desde 2023 es organizado por la Asociación Potosina de Padres y Profesionistas en Apoyo a Personas con Discapacidad, A.C., y han sostenido encuentros deportivos, realizan actividades de diversión, hacen como que regresan a las aulas para aprender algo que no estaba en la escuela y en próximos días se irán a dar un chapuzón.

Se les enseña a socializar, conviven y aprenden a cohabitar y apoyar a las personas que tienen una discapacidad y necesitan de la ayuda de gente de edades similares.

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Como parte de ese trabajo para dar a los campistas una forma de recreo, el antro que revive la música ochentera, colocó rampas de acceso desde hace años y las personas con discapacidad tienen entrada a todas las áreas. La empresa que prepara cada año el evento sin fines de lucro, Propes, operadora del centro de reunión, llevó a todo su personal de seguridad para aterrizar al lenguaje infantil, tanto la guía de estancia como las medidas de prevención, pero al mismo tiempo, los protocolos para el espectáculo de Mario Bros y otras propuestas infantiles, con programación de mezcladores de música y personas en vivo.