We R Women On Fire visibiliza pendientes en derecho al aborto en SLP

En el marco del 28 de septiembre, Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, la red de embajadoras potosinas We R Women On Fire realizó una serie de actividades que pusieron sobre la mesa los pendientes en accesibilidad, seguridad física y psicológica, así como en la atención médica efectiva para las mujeres que deciden interrumpir un embarazo en San Luis Potosí.

El encuentro reunió a alrededor de 30 mujeres, entre ellas las maestras Laura Edith Saavedra Hernández y Marcela Fernández Camacho, especialistas en derechos humanos de la UASLP, además de Teresa Viviana Martínez Tovar, integrante de Hécate Consultoría en Derechos Humanos y Equidad de Género.

Durante la jornada se proyectó el documental "Janes: Mujeres Anónimas" y se abrió un diálogo en el que varias participantes compartieron testimonios personales. Una de ellas relató:

"Yo aborté cuando tenía poco más de 20 años, sin tener idea de lo que hacía ni de los riesgos a los que podía exponerme. Poder hacerlo ahora sin poner en peligro las vidas es resultado de la lucha feminista, de mujeres que transformaron su soledad en organización colectiva".

Las reflexiones giraron en torno a cómo el derecho y las instituciones han regulado históricamente los cuerpos de las mujeres, negando el reconocimiento pleno de su autonomía. En ese sentido, se subrayó que la despenalización del aborto es solo un paso dentro de una lucha más amplia por la soberanía corporal y la justicia reproductiva, que también implica reconocer desigualdades de clase, etnia y condición social.

Las expositoras destacaron además la importancia de la memoria histórica del movimiento feminista, recordando que cada avance en materia de derechos sexuales y reproductivos ha sido resultado de la organización de mujeres en contextos adversos.

"Cuando salimos a la calle a exigir el derecho a decidir, también estamos abriendo camino para las generaciones que vienen", expresó Saavedra Hernández.

El encuentro concluyó con una intervención artística colectiva que plasmó los ideales de cada participante. Con frases como:

"Aborto seguro y posible para quien lo decida"

"Mi cuerpo no es propiedad del Estado"

"Autonomía corporal"

"La lucha sigue por todas. No demos paso atrás"

se reiteró la necesidad de que las políticas públicas garanticen no solo la legalidad del aborto, sino también servicios accesibles, seguros y libres de estigmas, para que la despenalización se traduzca en un derecho plenamente ejercido.

