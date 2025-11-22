Ya sienten la Navidad en Soledad

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez inició la instalación de la decoración navideña tanto en el interior del Palacio Municipal como en la Plaza Principal y las calles del primer cuadro de la cabecera municipal.

En el patio central de la Presidencia, este año se optó por colocar una serie de luces navideñas que cuelgan desde el segundo piso, simulando una "lluvia de estrellas".

Los trabajos están a cargo del personal del área de Alumbrado Público, que comenzó a instalar luces y adornos para transformar el entorno acorde con la temporada.

El Gobierno Municipal también repetirá la colocación del árbol monumental que se ha instalado en administraciones anteriores. Su montaje iniciará esta tarde, con la expectativa de que esté listo la próxima semana.

Además, se incorporarán figuras decorativas y una villa navideña iluminada con series de luces, elementos que forman parte de los atractivos que el municipio ofrece para las tradicionales fotografías de las familias.

Las calles y avenidas del centro también serán adornadas con luces cálidas y estructuras alusivas a la temporada, que iluminarán las noches durante todo el mes de diciembre.