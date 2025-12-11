Zermeño advierte: si no hay elección en Derecho, él presentará terna

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, confirmó que el próximo miércoles se realizarán dos sesiones del Consejo Directivo Universitario: una extraordinaria, alrededor de las 9:00 horas, para votar la dirección de la Facultad de Derecho, y la ordinaria, cerca de las 11:00, para cerrar el ciclo anual de la institución.

Zermeño explicó que la sesión extraordinaria se adelantó debido a la logística y a los traslados de consejeros que vienen de distintos municipios. El objetivo es definir a la nueva o nuevo director y, en caso de que haya votación, tomar protesta el mismo día.

Sin embargo, el rector dejó claro que si por cualquier razón la elección no se concreta, la legislación universitaria le otorga una salida:

"Si no quedara, yo como rector tengo atribuciones para poner una terna sin consultar a la comunidad, después de dos meses sin director", señaló.

Recordó que la Facultad cumplió ya ese periodo sin titular y que, aunque ha preferido respetar la opinión de la comunidad y el procedimiento del Estatuto Orgánico, la figura del rector contempla esta facultad. Incluso precisó que, si el Consejo no logra votar el miércoles, en enero podría convocar a una sesión extraordinaria para presentar tres nombres, de los cuales se elegiría al nuevo director o directora.

Zermeño confirmó además que la terna enviada por el Consejo Técnico ya fue recibida y validada, y consideró que ese es "el camino correcto". Su expectativa es que el proceso quede resuelto este mismo miércoles.