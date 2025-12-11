logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

MARIJÓ ¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Zermeño advierte: si no hay elección en Derecho, él presentará terna

La CDU sesionará el miércoles, donde el rector de la UASLP espera que se defina la dirección de la Facultad

Por Pulso Online

Diciembre 11, 2025 11:22 a.m.
A
Alejandro Zermeño Guerra / Foto: UASLP

Alejandro Zermeño Guerra / Foto: UASLP

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)Alejandro Zermeño Guerra, confirmó que el próximo miércoles se realizarán dos sesiones del Consejo Directivo Universitario: una extraordinaria, alrededor de las 9:00 horas, para votar la dirección de la Facultad de Derecho, y la ordinaria, cerca de las 11:00, para cerrar el ciclo anual de la institución.

Zermeño explicó que la sesión extraordinaria se adelantó debido a la logística y a los traslados de consejeros que vienen de distintos municipios. El objetivo es definir a la nueva o nuevo director y, en caso de que haya votación, tomar protesta el mismo día.

LEA TAMBIÉN

Lastras llama a impedir otro "boicot" y exige concluir sesión del CDU

Advierte que no aceptarán maniobras contra la terna para dirigir la Facultad de Derecho

Sin embargo, el rector dejó claro que si por cualquier razón la elección no se concreta, la legislación universitaria le otorga una salida:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Si no quedara, yo como rector tengo atribuciones para poner una terna sin consultar a la comunidad, después de dos meses sin director", señaló.

Recordó que la Facultad cumplió ya ese periodo sin titular y que, aunque ha preferido respetar la opinión de la comunidad y el procedimiento del Estatuto Orgánico, la figura del rector contempla esta facultad. Incluso precisó que, si el Consejo no logra votar el miércoles, en enero podría convocar a una sesión extraordinaria para presentar tres nombres, de los cuales se elegiría al nuevo director o directora.

Zermeño confirmó además que la terna enviada por el Consejo Técnico ya fue recibida y validada, y consideró que ese es "el camino correcto". Su expectativa es que el proceso quede resuelto este mismo miércoles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tres heridos en accidente durante peregrinación guadalupana
Tres heridos en accidente durante peregrinación guadalupana

Tres heridos en accidente durante peregrinación guadalupana

SLP

Huasteca Hoy

Los hechos, mientras avanzaban sobre la carretera libre Ciudad Valles-Rioverde

Zermeño advierte: si no hay elección en Derecho, él presentará terna
Zermeño advierte: si no hay elección en Derecho, él presentará terna

Zermeño advierte: si no hay elección en Derecho, él presentará terna

SLP

Pulso Online

La CDU sesionará el miércoles, donde el rector de la UASLP espera que se defina la dirección de la Facultad

Inicia operativo vial en Calzada de Guadalupe
Inicia operativo vial en Calzada de Guadalupe

Inicia operativo vial en Calzada de Guadalupe

SLP

Redacción

Policía Vial aplicó desvíos en zonas aledañas ante el incremento de visitantes

Poca visibilidad y frío matutino trae el Frente 20 a SLP
Poca visibilidad y frío matutino trae el Frente 20 a SLP

Poca visibilidad y frío matutino trae el Frente 20 a SLP

SLP

Redacción

Protección Civil advierte sobre bancos de niebla y temperaturas mínimas de hasta 8 grados