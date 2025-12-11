logo pulso
Sheinbaum evita tema del Premio Nobel a Corina Machado

Por El Universal

Diciembre 11, 2025 09:34 a.m.
A
Claudia Sheinbaum / El Universal

Claudia Sheinbaum / El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse directamente sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a la dirigente venezolana María Corina Machado, pero reiteró que México mantendrá su histórica postura de no intervención ante la política interna de otros países.
Cuestionada sobre si tenía alguna opinión respecto al reconocimiento internacional otorgado a la opositora venezolana, la mandataria recordó que anteriormente había preferido no emitir comentarios al respecto. Sin embargo, subrayó que la posición mexicana se sostiene en principios constitucionales.
"La última vez que me preguntaron dije sin comentarios, pero México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos", señaló.
Sheinbaum destacó que la situación en Venezuela requiere prudencia diplomática y que México continuará impulsando el diálogo como vía para la resolución de conflictos.
"Por la situación que está viviendo Venezuela, nuestra opinión siempre va a ser la misma: no intervención, el diálogo para poder resolver cualquier conflicto. La solución pacífica de las controversias, como lo dice nuestra Constitución, y la autodeterminación de los pueblos, siempre será esa nuestra posición", sostuvo.
La Presidenta ha reiterado en diversas ocasiones que su gobierno seguirá apegado a estos principios en materia de política exterior, incluso ante presiones o señales internacionales que busquen posicionamientos más contundentes.

