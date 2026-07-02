Zona norte requiere un mejor transporte
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El director del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Javier Ernesto Flores Navarro, consideró que el proyecto del desnivel en El Saucito representa una obra necesaria para mejorar la movilidad en una de las zonas con mayores complicaciones viales de la capital.
Advirtió que su impacto debe complementarse con una apuesta decidida por el transporte público. Señaló que técnicamente la infraestructura contribuirá a disminuir la carga vehicular en el sector, al tratarse de un punto que registra problemas constantes de circulación. No obstante, sostuvo que las soluciones de fondo requieren avanzar simultáneamente en esquemas de movilidad sustentable.
"Ahorita estamos resolviendo cuestiones urgentes, pero al parejo tenemos que estar trabajando en el transporte público y en otro tipo de modalidades no motorizadas", expresó.
Flores Navarro indicó que el proyecto contempla elementos complementarios como ciclovías y medidas para preservar las tradiciones y dinámicas sociales de la zona.
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