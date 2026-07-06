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AMPARO ¡HASTA PRONTO!

Por Maru Bustos PULSO

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Amparo Gómez Calmaestra cambiará su residencia a España, a fin de emprender nuevos proyectos personales y familiares.

Con este motivo, un grupo de amigas organizaron una cálida celebración, a fin de despedirlo y desearle éxito y prosperidad en esta nueva etapa de su vida.

Ahí, vecinas del fraccionamiento residencial donde radican, a quienes les une una sólida amistad.

En una cálida atmósfera, Amparo charló de sus planes a realizar en la Madrea Patria.

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Desde luego, quedaron de estar en constante comunicación, a través de las redes sociales.

Eso sí, la despidieron entre abrazos, muestras de afecto y un ¡hasta pronto!

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