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NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

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NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

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CELEBRAN 65 AÑOS DE VIDA

AMIGAS DEL COLEGIO MOTOLINÍA

Por Maru Bustos PULSO

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
A

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Entre las amigas y compañeras de estudios reunirse, fue una experiencia plena de alegría, emociones y agradables sorpresas.

Integraron una generación audaz del Colegio Motolinía.

Por ello, encontrarse para celebrar sus 65 años de vida que este año cumplen la mayoría, fue un encuentro con múltiples experiencias y anécdotas.

Silvia Foyo y Tita Meade prepararon los detalles de la estupenda celebración, con el propósito de intercambiar proyectos.

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Así, optimistas, llegaron las famosas de esta generación, quienes como en su época de clases, volvieron a recordar las anécdotas con enormes sonrisas.

El buen ambiente se prolongó hasta ya entrada la noche con ¡gran armonía!

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