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NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

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NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

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¡ESTUPENDO AMBIENTE!

LOS VILLALBA APOYAN A LA SELECCIÓN MEXICANA

Por Maru Bustos PULSO

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Si algo identifica a la familia Villalba es su afición y pasión por el futbol, por lo que viven al máximo la fiesta del mundial.

Para apoyar a la selección mexicana en el partido contra Ecuador, se reunieron a ver las acciones del mismo.

Con la camiseta bien puesta, en medio del suspenso, los nervios, la emoción y las sorpresas siguieron el juego.

Eso si, los instantes de mayor alegría fue cuando "El tricolor" anotó los dos goles que le dieron la victoria y pase a los octavos de final de la copa mundialista.

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Eso sí, el ambiente, ¡estupendo!

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