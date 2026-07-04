¡ESTUPENDO AMBIENTE!
LOS VILLALBA APOYAN A LA SELECCIÓN MEXICANA
Galeria
Si algo identifica a la familia Villalba es su afición y pasión por el futbol, por lo que viven al máximo la fiesta del mundial.
Para apoyar a la selección mexicana en el partido contra Ecuador, se reunieron a ver las acciones del mismo.
Con la camiseta bien puesta, en medio del suspenso, los nervios, la emoción y las sorpresas siguieron el juego.
Eso si, los instantes de mayor alegría fue cuando "El tricolor" anotó los dos goles que le dieron la victoria y pase a los octavos de final de la copa mundialista.
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Eso sí, el ambiente, ¡estupendo!
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