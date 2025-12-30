ANYUL CÁLIDO FESTEJO CON AMIGAS
REGALOS Y SORPRESAS EN SU CUMPLEAÑOS
Anyul Martínez Castro llegó a un año más de vida radiante, feliz y con bienestar, por lo que se reunió con un grupo de amigas para celebrar.
Para esta ocasión especial, eligió detalles especiales en los que imprimió su estilo y buen gusto.
En una agradable atmósfera recibió a las invitadas, quienes le expresaron lo mejor en la vida.
Además, le reafirmaron el cariño y admiración que le tienen. Entusiasmadas charlaron acerca de los proyectos que emprenderán y le desearon más éxitos.
En el feliz encuentro, un ambiente de armonía.
