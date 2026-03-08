¡ABUE, ERES LO MÁXIMO!

Un grupo de niños, a manera de un homenaje y un reconocimiento especial por su amor y cuidados a sus abuelitos, ofrecieron un festival musical en su honor.

Ellos, alumnos de preescolar del Instituto Andes International School.

Los pequeños escenificaron algunos temas musicales de

"Cri Cri".

Con gracia y carisma demostraron su habilidad para realizar sus coreografías.

Los pequeños fueron ovacionados por sus abuelitos, quienes, felices y emocionados, les lanzaron porras y gritos.

De esta manera, los alumnos de este plantel educativo expresaron su admiración, respeto y gratitud a sus abuelitos, ya que representan un papel muy importante en su vida diaria, educación y formación.

La mañana, de gran colorido, emoción y alegría.