¡ABUE, ERES LO MÁXIMO!
RECIBEN CARIÑO Y ADMIRACIÓN DE SUS NIETOS
Galeria
Un grupo de niños, a manera de un homenaje y un reconocimiento especial por su amor y cuidados a sus abuelitos, ofrecieron un festival musical en su honor.
Ellos, alumnos de preescolar del Instituto Andes International School.
Los pequeños escenificaron algunos temas musicales de
"Cri Cri".
Con gracia y carisma demostraron su habilidad para realizar sus coreografías.
Los pequeños fueron ovacionados por sus abuelitos, quienes, felices y emocionados, les lanzaron porras y gritos.
De esta manera, los alumnos de este plantel educativo expresaron su admiración, respeto y gratitud a sus abuelitos, ya que representan un papel muy importante en su vida diaria, educación y formación.
La mañana, de gran colorido, emoción y alegría.
