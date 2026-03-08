Liderazgo que inspira. Mujeres que transforman

En San Luis Potosí, el liderazgo femenino no es una promesa: es una realidad que se construye todos los días desde las cámaras empresariales, las organizaciones y los espacios donde se toman decisiones que impactan a la industria y a la economía.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, reconocemos a cuatro mujeres que hoy encabezan algunos de los organismos empresariales más influyentes del estado. Desde sus trincheras, han demostrado que el liderazgo se ejerce con visión, trabajo y compromiso con la comunidad empresarial.

Graciela Zendejas González presidenta de ADERIAC, Imelda Elizalde Martínez, presidenta de CANACINTRA y líder de la cámara empresarial de San Luis Potosí, Ana María Abascal Sainz presidenta de COPARMEX San Luis Potosí y Mónica Rivera Vélez presidenta de AMEXME capítulo San Luis Potosí, representan una generación de mujeres que no solo participan en la toma de decisiones: la están transformando. Su trabajo impulsa el desarrollo económico, fortalece la colaboración entre empresas y abre camino para que más mujeres encuentren espacios de crecimiento y representación.

Cada una, desde su organización, construye redes, genera oportunidades y demuestra que el liderazgo femenino es clave para el presente y el futuro del sector empresarial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hoy no solo celebramos su trayectoria.

Celebramos el impacto de su visión, su capacidad de diálogo y su determinación para seguir abriendo camino.

Porque cuando una mujer lidera, no solo avanza ella: avanza toda la comunidad.