logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

Cardenal Aguiar se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano

El arzobispo de México se reúne con el Papa para informar sobre avances sinodales

Por El Universal

Enero 14, 2026 05:17 p.m.
A
Cardenal Aguiar se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, y el obispo auxiliar de la Arquidiócesis, Francisco Javier Acero, se reunieron este miércoles con el Papa León XIV, en el Vaticano.

Durante la audiencia el cardenal Aguiar Retes informó al Papa sobre los avances del proceso sinodal que se vive en la Arquidiócesis Primada de México.

"El Papa León XIV agradeció de manera especial el trabajo y compromiso de los sacerdotes, las comunidades religiosas, los agentes de Pastoral y los laicos, y animó a continuar fortaleciendo este proceso de escucha, discernimiento y corresponsabilidad pastoral", detalló la Arquidiócesis Primada de México a través de un comunicado.

El arzobispo Carlos Aguiar Retes aprovechó el encuentro para reiterar al Papa León XIV la invitación que le hizo pocos días después del cónclave, para visitar México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Ante ello, el santo padre se mostró agradecido y manifestó su deseo e interés de estar pronto en nuestro país, para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe", refirió la Arquidiócesis Primada de México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cardenal Aguiar se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano
Cardenal Aguiar se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano

Cardenal Aguiar se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano

SLP

El Universal

El arzobispo de México se reúne con el Papa para informar sobre avances sinodales

AYER HOY MAÑANA
AYER HOY MAÑANA

AYER HOY MAÑANA

SLP

Alicia Villasuso

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL
CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

SLP

Maru Bustos

COMPROMETIDO CON PERSONAS VULNERABLES

HABILIDAD Y RITMO
HABILIDAD Y RITMO

HABILIDAD Y RITMO

SLP

Maru Bustos

PARTICIPAN EN UNA SÚPER CLASE DE BAILE