Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

EMPRENDE NUEVOS PROYECTOS

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
Ana Pau Piñero Martínez Castro festejó su cumpleaños entre amigos, en una cálida comida.

Los primeros parabienes que recibió la cumpleañera este día fueron de sus papás: Rafael Piñero y Gaby Martínez Castro, quienes la apoyaron en la organización del convivio.

Al encuentro, llegaron los más audaces, quienes le desearon éxito en los proyectos a emprender.

Integran una generación de jóvenes emprendedores; les identifica su pasión por la vida y lo que realizan cada día.

En una atmósfera de buen gusto, los grupos de amigos intercambiaron algunas anécdotas de la temporada.

Charlaron las experiencias recientes y, sobre todo, expresaron su alegría por compartir con Ana Pau esta ocasión especial.

Ahí, le desearon a su gran amiga, bienestar y felicidad.

Desde luego que el entorno de optimismo y entusiasmo se prolongó hasta ya entrada la noche.

