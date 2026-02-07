FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Ana Pau Piñero Martínez Castro festejó su cumpleaños entre amigos, en una cálida comida.

Los primeros parabienes que recibió la cumpleañera este día fueron de sus papás: Rafael Piñero y Gaby Martínez Castro, quienes la apoyaron en la organización del convivio.

Al encuentro, llegaron los más audaces, quienes le desearon éxito en los proyectos a emprender.

Integran una generación de jóvenes emprendedores; les identifica su pasión por la vida y lo que realizan cada día.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En una atmósfera de buen gusto, los grupos de amigos intercambiaron algunas anécdotas de la temporada.

Charlaron las experiencias recientes y, sobre todo, expresaron su alegría por compartir con Ana Pau esta ocasión especial.

Ahí, le desearon a su gran amiga, bienestar y felicidad.

Desde luego que el entorno de optimismo y entusiasmo se prolongó hasta ya entrada la noche.