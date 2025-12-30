CENA DE AÑO NUEVO

En México y en todo el mundo la Navidad y el Año Nuevo se celebra con la conquista como una forma de alienar las celebraciones prehispánicas para los dioses, con la costumbre cristiana de celebrar la llegada de Jesucristo como el salvador de la humanidad.

La cena de Navidad y de Nochevieja fueron de apoyo para la transición que los españoles buscaban para terminar con las costumbres de los antiguos pobladores mesoamericanos.

DELICIA AL PALADAR

En la actualidad hay algunos platillos tradicionales en la cocina mexicana y de diversas partes del mundo que forman parte de los menús que las familias acostumbran a disfrutar; aquí un poco de la historia de cada uno.

PAVO

Este animal silvestre para la época, fue llevado a las Cortes europeas en el siglo XVI por Hernán Cortez, quien quedó fascinado por su sabor, desde que los indios aztecas se lo sirvieran en un festejo. Para ellos el nombre era guajolote, y aprovechaban no solo su carne, sino sus plumas, para elaborar adornos y utensilios.

Continuando con un interesante periplo histórico y geográfico, el último jueves de noviembre de 1620, un grupo de colonos ingleses a bordo del Mayflower, desembarcaron en tierras estadounidenses cansados y hambrientos; los anfitriones, para rendir los alimentos, optaron por preparar carne de pavo, gesto que los colonos agradecieron infinitamente.

Desde entonces, ese día se celebra el Día de Acción de Gracias, con el tradicional pavo en la mesa.

Preparado en grandes fogones de leña, o a las brazas, era uno de los platos preferidos de Enrique VIII.

La gente del pueblo, que solía imitar las costumbres de sus señores, acogió la ingesta de esta carne de sabor simple entre sus costumbres, y como el animal proporcionaba abundante carne, se reservaba para ocasiones especiales en las que se reuniera toda la familia, como por ejemplo la navidad y las festividades de despedida y bienvenida de año, pasando a ser el plato por excelencia en estas fecha

ROMERITOS

Un clásico que se acompaña con tortitas de camarón y el delicioso mole.

Los romeritos ya se consumían desde la época prehispánica y era una de las recetas preferidas por su alto valor nutricional y la facilidad con la que se consigue.

Se cultiva principalmente en el Distrito Federal y Morelos y se consume, además de Navidad y Año Nuevo, en Semana Santa.

El mole que se utiliza depende de cada familia y a este platillo se le agregan también nopales, según sea la preferencia de quienes los cocinan y consumen.

BACALAO A LA VIZCAÍNA

Este icónico platillo para celebrar Navidad y Año Nuevo en México tiene su origen en la cocina española y con el tiempo fuimos variando la receta hasta tener una versión tan propia como la del Bacalao a la Vizcaína estilo México.

Si bien el bacalao, que es el ingrediente principal, no es mexicano, el que más usamos es el noruego, y le hemos ido agregando a la receta los chiles, las especias y los mexicanísimos jitomates; además, en México lo tradicional es prepararlo en ollas de barro desde hace cientos de años.

TAMALES

Con estos nombres se conoce un plato tradicional que acompaña las tradiciones decembrinas de muchos países de Centro y Suramérica, así como de la región caribeña y México.

Con el olor característicos de las hojas de plátano, la masa y el relleno que varían según el país, y toda una ceremonia en torno a su preparación, este bocado de origen indígena, continúa presente en la mesa contemporánea, compartiendo honores en perfecto sincretismo con el pavo, las uvas, el asado, el panettone, y por supuesto el champagne. Así de amplio y noble es el crisol gastronómico de los pueblos de América.

LENTEJAS

Estos humildes granos no forman parte de las cartas clásicas en ningún restaurante, menos para cenas de fin de año.