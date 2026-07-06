El Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí llevó a cabo el pasado 24 de junio de 2026 la ceremonia de toma de protesta de su Consejo Directivo para el periodo 2026-2028.

El acto solemne reunió a integrantes del gremio de la arquitectura y la construcción, autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes de cámaras empresariales y organismos del sector productivo, así como presidentes e integrantes de diversos colegios de profesionistas del estado.

La ceremonia representó un momento significativo para la vida institucional del Colegio, al formalizar el relevo de su órgano directivo y reafirmar el compromiso de sus agremiados con el fortalecimiento de la profesión, el ejercicio ético de la arquitectura y la participación activa en los temas que inciden en el desarrollo urbano, territorial y social de San Luis Potosí.

Durante el evento se destacó la importancia de la colaboración entre el Colegio, las autoridades y los diferentes sectores de la sociedad para impulsar proyectos que contribuyan a la construcción de ciudades más ordenadas, sostenibles, incluyentes y resilientes, donde la arquitectura y el urbanismo sean herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El nuevo Consejo Directivo asumió el compromiso de trabajar con responsabilidad, transparencia y visión de futuro, fortaleciendo la capacitación continua de sus agremiados, promoviendo la actualización profesional y consolidando la presencia del Colegio como un organismo de consulta y participación en la definición de políticas públicas relacionadas con el desarrollo urbano, la planeación territorial, la vivienda, la conservación del patrimonio y la infraestructura.

Asimismo, se refrendó la vocación de servicio del Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí, impulsando el trabajo colegiado, el intercambio de conocimientos y la vinculación con instituciones públicas, privadas y académicas, con el propósito de generar propuestas que contribuyan al desarrollo integral del estado.

Con esta toma de protesta inicia una nueva etapa para el Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí, caracterizada por el compromiso de fortalecer la unidad del gremio, fomentar la participación de sus integrantes y consolidar una arquitectura al servicio de la sociedad, que responda a los retos contemporáneos con profesionalismo, innovación y un profundo sentido de responsabilidad social.