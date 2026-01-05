COMPARTEN SU PASIÓN POR EL GOLF
JUGADORES Y CADDIES DEL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS
Como es tradición , el Club Campestre de San Luis llevó a cabo su Torneo Caddie-Patrón.
En una agradable atmósfera, los jugadores compartieron su pasión por este deporte.
Por la mañana llegaron al green, donde se efectuó la salida al campo por escopetazo,
Así, con pasión demostraron su preparación y experiencia.
El encuentro, con interesantes anécdotas.
Los ganadores fueron premiados en una estupenda celebración que transcurrió con armonía y entusiasmo.