CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

COMPARTEN SU PASIÓN POR EL GOLF

JUGADORES Y CADDIES DEL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS

Por Maru Bustos

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
COMPARTEN SU PASIÓN POR EL GOLF

Como es tradición , el Club Campestre de San Luis llevó a cabo su Torneo Caddie-Patrón.

En una agradable atmósfera, los jugadores compartieron su pasión por este deporte.

Por la mañana llegaron al green, donde se efectuó la salida al campo por escopetazo,

Así, con pasión demostraron su preparación y experiencia.

El encuentro, con interesantes anécdotas.


El encuentro, con interesantes anécdotas.

Los ganadores fueron premiados en una estupenda celebración que transcurrió con armonía y entusiasmo.

