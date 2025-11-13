logo pulso
CRISTO EN SUS CORAZONES

RECIBEN EL SACRAMENTO DE LA COMUNIÓN

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A

El Club Deportivo Potosino celebra 85 años de su fundación; institución representativa en la vida social y deportiva de San Luis Potosí.

Con este motivo, el Consejo de Administración que preside el Doctor Juan Alberto Martínez Andrade lleva a cabo eventos conmemorativos donde los socios y las familias, festejan por este acontecimiento.

Uno de ellos, de gran tradición en este Club, es la celebración de las primeras comuniones de hijos y nietos de algunos de los trabajadores de este lugar.

En la celebración religiosa acompañaron a los ocho neocomulgantes sus papás, padrinos y familias.

El presidente del Consejo y su esposa Ruth Angélica Martínez López, quien representa la Comisión de Sociales, encabezaron la ceremonia.

Estuvieron directivos; la reina del Club Mónica Chevaile Sánchez y sus princesas.

El presbítero Ramiro Hernández Herrera  exhortó a los niños, a que su vida sea plena de amor y respeto a Dios.

Les impartió por vez primera, el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía.

Al final, los pequeños recibieron una prolongada ovación de la concurrencia. Enseguida, en la agradable recepción, su familia les felicitaron. 

