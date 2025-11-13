Ayer, hoy, mañana

“Querido Otoño: Has llegado sin hacer ruido, como quien no quiere interrumpir, pero tu presencia lo transforma todo. El aire se vuelve más fresco, las hojas comienzan su danza dorada y el sol se despide más temprano, dejando un cielo teñido de nostalgia. Tu llegada es un susurro que invita a la calma. Nos recuerda que hay belleza en soltar, en dejar ir lo que ya cumplió su ciclo. Los árboles se despojan de sus hojas con elegancia, como si supieran que el cambio es pérdida, sino preparación. Me encanta como tiñes los días de tonos cálidos, ocres, rojizos, marrones. Es como si la naturaleza se vistiera de poesía. Otoño tu eres reflexión. Nos invitas a mirar hacia adentro, a reencontrarnos con lo esencial. A caminar despacio, a escuchar el crujido de las hojas, valorar los silencios que tanto dicen. Gracias por recordarnos que todo tiene su tiempo. Que no hay que temerle al cambio, porque incluso en el hay belleza. Quédate el tiempo que necesites, aquí te recibimos con el corazón abierto y una taza caliente entre las manos…”Anónimo… Nuestras condolencias a la familia de la señora Martha Córdova Rubín de Celis de Carrillo que partió a gozar de la paz del Señor… Para sus hijos: Martha, Gerardo, Julio, Ángeles y Mónica, hijos políticos, nietos y seres queridos que el Señor los consuele en estos momentos de dolor… Asimismo, enviamos nuestros saludos a la familia Allende Perogordo por el deceso de Enrique Allende que fue al reencuentro del Padre Celestial… Para sus hijos Georgina, Enrique, Mauricio y Gerardo que tengan paz en sus corazones… Para doña Martha y Enrique que descansen en paz y luzca para ellos la luz perpetua… Felices se convirtieron en papás por segunda ocasión Carlo Alvarado Moreno y Bea Ruiz Villasuso, a quien la cigüeña les obsequio otro varoncito que viene a ser el compañero de juegos de su hermano mayor Andrés… Acompañaron a los nuevos papás en la llegada de Alonso, nombre que han escogido para el nuevo bebé, los papás de Carlos y Bea: Manuel Ruiz Chávez; Alberto Alvarado y Tere Moreno de Alvarado… Charly y Bea han sido objeto de numerosas felicitaciones por parte de sus hermanos, sobrinos, tías y desde luego amigos que se las han hecho llegar por diferentes medios… Enhorabuena a Charly y Bea por el nacimiento de Alonso… Se administraron el sacramento del matrimonio, Ana Lucia Díaz Infante Díaz y Julio César Galindo Jonguitud en un lugar cercanos a nuestra ciudad… Los novios estuvieron acompañados de sus padres: Gerardo Díaz Infante Kohrs y Ana Lucía Díaz Flores; Laura Angélica Jonguitud Zúñiga y en forma espiritual Julio César Galindo Pérez+ papá de novio; que fungieron como padrinos de Ana Lucía y Julio César al quedar unidos por la ley divina… Los diferentes símbolos de sus esponsales los llevaron sus hermanos y sobrinos… Posterior los nuevos esposos brindaron con sus invitado que les desearon lo mejor para su nueva vida que han comenzado juntos… Parabienes a Julio César y Ana Lucía desde esta columna… Con la bendición de sus padres, la pareja formada por Katia Ríos Villa y Pedro Campos Martínez se unieron en la ceremonia que se ofició para ellos en el Templo de San Francisco de Asís… A sus lados estuvieron sus padres: Alberto Ríos Constante y Rosalba Villa Gutiérrez; Esther Angélica Martínez Cárdenas y en forma espiritual el papá del novio Alberto Campos Martínez+… La recepción en honor de Katia y Pedro tuvo lugar en un salón de fiestas donde ya unidos por el vínculo matrimonial pasaron una velada muy agradable con su familia y amigos que los acompañaron en esta ocasión tan especial para ellos… Muchas felicidades desde estas líneas a Pedro y Katia… Hasta la próxima…