¡SONRISAS DE ALEGRÍA!

Los amigos compartieron la alegría y emoción, ante el próximo nacimiento del Niño Jesús.

En una atmósfera de gran colorido, celebraron y disfrutaron de las tradiciones de esta época.

Ellos, alumnos de sexto de primaria del Colegio Motolinía, compartieron un festejo pleno de entretenimiento y agradables sorpresas.

Sus mamás, seleccionaron la serie de detalles; los sorprendieron y cautivaron.

Así, los grupos de amigos más audaces disfrutaron del cálido encuentro, en el que expresaron sus deseos por una Noche Buena de armonía en sus hogares y un mundo de paz y felicidad.