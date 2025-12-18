¡SONRISAS DE ALEGRÍA!
ILUSIONADOS POR NAVIDAD
Los amigos compartieron la alegría y emoción, ante el próximo nacimiento del Niño Jesús.
En una atmósfera de gran colorido, celebraron y disfrutaron de las tradiciones de esta época.
Ellos, alumnos de sexto de primaria del Colegio Motolinía, compartieron un festejo pleno de entretenimiento y agradables sorpresas.
Sus mamás, seleccionaron la serie de detalles; los sorprendieron y cautivaron.
Así, los grupos de amigos más audaces disfrutaron del cálido encuentro, en el que expresaron sus deseos por una Noche Buena de armonía en sus hogares y un mundo de paz y felicidad.
