TODO AL ROJO

MADRID.- Del intenso Valentino al vibrante Sybilla, el rojo campa a sus anchas en todas sus declinaciones, del cereza más oscuro al fresa más intenso, pasando por un tamizado y suave frambuesa; es el color indispensable para disfrutar de la nueva temporada de moda, un tono que se desliza a bolsos y calzado.

Christian Dior aseguraba que "hay un rojo para cada persona", mientras que para Valentino Garabani el rojo "era una marca indeleble, un elemento icónico de la firma, un valor"; para muchos es un símbolo que resalta la opulencia cuando se vincula al poder, el romance o la pasión.

Texturas tan diferentes como el cachemir, la lana, trench impermeables, suéters, la sutileza de la seda en vestidos o incluso sastres masculinos sucumben a un color que Dior definía como "alegre y juvenil".

Sybilla hace de él variaciones poco comunes, al poner este color en el interior de mangas y capas; no siempre lo establece como tono protagonista, pero su presencia es ineludible, como demostró en algunas de las prendas realizadas para su colaboración en el desfile de Carolina Herrera en Madrid.

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La colección de Schiaparelli de hombros muy definidos imprime un rojo carmesí a chaquetas de tweed de cuadros que combina con beige, gris y blanco y especialmente a vestidos de fiesta con transparencias estratégicas que unen el tejido con tul.