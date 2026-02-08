este sábado 14 de febrero, El México de Frida, ubicado en Valentín Gama 646, Jardín, Cuauhtémoc, 78270, invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad con una experiencia especial que combina el sabor de la cocina mexicana con una atmósfera diseñada para enamorar.

Para quienes buscan sorprender a su persona favorita, el restaurante ofrece la opción de reservar una mesa con un detalle romántico adicional, pensado para hacer de la velada un momento único e inolvidable. Este adorno especial incluye pétalos de flores, luz de velas y una flor dedicada, creando el escenario perfecto para compartir y celebrar el amor.

El costo del adorno romántico es de $250 pesos, y para garantizar la preparación de la mesa se solicita un anticipo al momento de la reservación.

Con su ambiente acogedor, identidad mexicana y atención a los detalles, El México de Frida se posiciona como una excelente opción para quienes desean vivir una experiencia distinta este 14 de febrero y crear recuerdos que perduren más allá de la fecha.

Las reservaciones ya se encuentran abiertas.

El equipo del restaurante invita a asegurar su lugar con anticipación y dejarse sorprender por una velada pensada para celebrar el amor.

Reservas: covermanager.com y al teléfono 444 811 4603

Menú: elmexicodefrida.com