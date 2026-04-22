logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Fotogalería

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

EXPOGRÁFICA 2026

DEL 6 AL 9 MAYO EN EXPO GUADALAJARA

Por Redacción PULSO

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Guadalajara. EXPOGRÁFICA es el evento más importante de la industria gráfica, en México y América Latina, cuyo impacto en el PIB nacional es del 2% aproximadamente.

Máquinas de última generación, empaques, etiquetas, impresiones y miles de soluciones expondrán lo más novedoso de este sector que es representado por ANIDIGRAF.

Organizada por la Asociación Nacional de la Industria Gráfica (ANIDIGRAF), EXPOGRÁFICA 2026 se reafirma como el principal punto de encuentro de la industria gráfica en México, al anunciar una nueva edición enfocada en innovación, negocio y desarrollo sectorial, en un contexto de transformación tecnológica, consolidación empresarial y crecimiento especializado.

EXPOGRÁFICA 2026 se realizará del 6 al 9 de mayo en Expo Guadalajara, en más de 22 mil metros cuadrados es el espacio donde convergen tecnología, especialización y oportunidades de negocio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el marco del evento se llevará a cabo ESPACIO ANIDIGRAF, el foro de conocimiento del evento, diseñado para acelerar la evolución de la industria gráfica a través de conferencias, tendencias, análisis y experiencias que conectan innovación, tecnología y negocio.

Regístrate sin costo en EXPOGRÁFICA.COM (Hipervincular al link personalizado del medio)

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL
ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

SLP

Maru Bustos

RECIBEN LA HOSTIA CONSAGRADA

ANA CLAUDIA REALIZA LA PRIMERA COMUNIÓN
ANA CLAUDIA REALIZA LA PRIMERA COMUNIÓN

ANA CLAUDIA REALIZA LA PRIMERA COMUNIÓN

SLP

Maru Bustos

PRACTICAN PÁDEL
PRACTICAN PÁDEL

PRACTICAN PÁDEL

SLP

Maru Bustos

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!
XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

SLP

Maru Bustos