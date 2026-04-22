Guadalajara. EXPOGRÁFICA es el evento más importante de la industria gráfica, en México y América Latina, cuyo impacto en el PIB nacional es del 2% aproximadamente.

Máquinas de última generación, empaques, etiquetas, impresiones y miles de soluciones expondrán lo más novedoso de este sector que es representado por ANIDIGRAF.

Organizada por la Asociación Nacional de la Industria Gráfica (ANIDIGRAF), EXPOGRÁFICA 2026 se reafirma como el principal punto de encuentro de la industria gráfica en México, al anunciar una nueva edición enfocada en innovación, negocio y desarrollo sectorial, en un contexto de transformación tecnológica, consolidación empresarial y crecimiento especializado.

EXPOGRÁFICA 2026 se realizará del 6 al 9 de mayo en Expo Guadalajara, en más de 22 mil metros cuadrados es el espacio donde convergen tecnología, especialización y oportunidades de negocio.

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En el marco del evento se llevará a cabo ESPACIO ANIDIGRAF, el foro de conocimiento del evento, diseñado para acelerar la evolución de la industria gráfica a través de conferencias, tendencias, análisis y experiencias que conectan innovación, tecnología y negocio.

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