¡FELICES! DISFRUTAN DE UN CÁLIDO ENCUENTRO

La felicidad se reflejó en el rostro de los papás que convivieron en la tradicional celebración del Colegio Motolinía.

En una atmósfera apropiada disfrutaron al máximo de la serie de atractivos y agradables sorpresas. Así, reafirmaron su compromiso de preservar entre ellos la unión, armonía, compañerismo y sana convivencia y de transmitirles estos valores a sus hijos.

El estupendo ambiente, se prolongó con gran optimismo.

Eso sí, ¡vaya entusiasmo!

