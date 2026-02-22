logo pulso
¡FELICES! DISFRUTAN DE UN CÁLIDO ENCUENTRO

Por Maru Bustos

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A

La felicidad se reflejó en el rostro de los papás que convivieron en la tradicional celebración del Colegio Motolinía.

En una atmósfera apropiada disfrutaron al máximo de la serie de atractivos y agradables sorpresas. Así, reafirmaron su compromiso de preservar entre ellos la unión, armonía, compañerismo y sana convivencia y de transmitirles estos valores a sus hijos.

El estupendo ambiente, se prolongó con gran optimismo.

Eso sí, ¡vaya entusiasmo!

SLP

Redacción

ESTUDIANTES VIVEN LA PROGRAMACIÓN EN ACCIÓN RUMBO A LA NUEVA CARRERA DE INGENIERÍA DEL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

ESTILO OBRERO PROPUESTAS MASCULINAS

SLP

EFE

DE SEMANA DE LA MODA Nueva York

San Luis Potosí impulsa certificación oficial para agentes inmobiliarios

SLP

Redacción

El diputado local expuso las modificaciones legales para combatir la piratería inmobiliaria y fortalecer la certificación.

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

SLP

Maru Bustos

COMPARTE EMOCIONADA EN UNA CELEBRACIÓN