¡FIESTA BRAVA!
REÚNE A LOS TAURINOS
Galeria
Los famosos de San Luis que gustan de la fiesta brava, se encontraron en una corrida internacional, que les dejó un buen sabor de boca.
Desde las barreras, tendidos y palcos de sombra y sol de la Plaza de Toros Monumental "el Paseo" admiraron el temple, valor y estilo de grandes figuras del toreo.
Así, en familia, en pareja y entre amigos, en medio de un buen ambiente, disfrutaron de lo que tanto les apasiona y atrae.
La noche, de emociones.
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