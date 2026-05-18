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¡FIESTA BRAVA!

REÚNE A LOS TAURINOS

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
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Los famosos de San Luis que gustan de la fiesta brava, se encontraron en una corrida internacional, que les dejó un buen sabor de boca.

Desde las barreras, tendidos y palcos de sombra y sol de la Plaza de Toros Monumental "el Paseo" admiraron el temple, valor y estilo de grandes figuras del toreo.

Así, en familia, en pareja y entre amigos, en medio de un buen ambiente, disfrutaron de lo que tanto les apasiona y atrae.

La noche, de emociones.

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