COCO ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Coco Vargas cumplió años y lo festejó entre amigas.

El encuentro entre la cumpleañera y las asistentes resultó pleno de alegría y emociones.

En una cálida atmósfera, le desearon bienestar y prosperidad en su familia, así como más éxitos en los proyectos a emprender.

Con el entusiasmo que les caracteriza, charlaron algunas experiencias recientes y de los proyectos a emprender, así como de las actividades que realizan.

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Desde luego, al grupo les identifica el gran amor y optimismo que tienen por la vida.

Por varias horas, disfrutaron de una amena convivencia.

Eso sí, ¡vaya entusiasmo!