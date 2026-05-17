COCO ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!
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Coco Vargas cumplió años y lo festejó entre amigas.
El encuentro entre la cumpleañera y las asistentes resultó pleno de alegría y emociones.
En una cálida atmósfera, le desearon bienestar y prosperidad en su familia, así como más éxitos en los proyectos a emprender.
Con el entusiasmo que les caracteriza, charlaron algunas experiencias recientes y de los proyectos a emprender, así como de las actividades que realizan.
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Desde luego, al grupo les identifica el gran amor y optimismo que tienen por la vida.
Por varias horas, disfrutaron de una amena convivencia.
Eso sí, ¡vaya entusiasmo!
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