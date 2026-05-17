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UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC

LA ESCUELA DE MEDICINA DE ESTE PRESTIGIADO PLANTEL OBTIENE LA ACREDITACIÓN COMAEM

Por PULSO

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
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La Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc obtuvo la acreditación del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica COMAEM, que busca evaluar la calidad de la educación médica para garantizar a la sociedad que se cumple con los más altos requisitos educativos.

Dicha validación representa el testimonio de que en este prestigiado plantel educativo se forja el futuro de la salud con, ética y calidad humana.

En la conmemoración de este trascendental evento se contó la presencia del Doctor Julio César Gómez Fernández, presidente del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica COMAEM, Doctor Guadalupe Juan Hernández Hernández, director general de acreditaciones COMAEM; y Doctor Javier Jaramillo de la Torre, director de la Escuela de Medicina en el periodo 2019 -2026.

Con ellos, autoridades de la Universidad Cuauhtémoc San Luis Potosí, ellos: Doctor Andreu Comas García, director de la Escuela de Medicina; Doctor Francisco Javier Tobías Azúa, vicerrector académico;y Licenciado  Francisco Martínez Becker, Rector de esta institución educativa.

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Al igual, asistieron padres de familia y alumnos. 

La Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc inició sus actividades en agosto de 2009 con el objetivo de formar profesionistas comprometidos con su labor al servicio de la sociedad, convirtiéndose en la primera universidad privada en ofrecer este programa.

Hoy, después de 17 años, esta Universidad celebra que la calidad educativa en salud no es solo una meta alcanzada, sino una cultura vivida en sus aulas.

Esta acreditación no es el logro de un área académica, es el trofeo de toda una comunidad que se niega a ser promedio. Pertenece a los alumnos, por su resiliencia y esa hambre de conocimiento que define al ADN Guerrero; a los docentes, por ser la brújula de la excelencia clínica y el pilar de la ética de la universidad y al equipo administrativo, cuya labor estratégica es el cimiento de este éxito.

Este reconocimiento es la prueba de que, cuando se trabaja con un mismo honor, la cima es el único destino. ¡Felicidades, Guerreros!

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