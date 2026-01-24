Filou, el gato que cruzó España y Francia para volver a casa

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- Esta semana, una historia ha circulado en redes sociales y ha generado conmoción entre los amantes de los felinos. Se trata del caso de Filou, un gato blanco con negro que se volvió viral tras recorrer aproximadamente 250 kilómetros para reencontrarse con sus dueños.

El suceso tuvo lugar en España y Francia en el continente europeo y circuló por todo el mundo a través de las plataformas digitales, causando gran fascinación y asombro entre los usuarios de internet, quienes calificaron esta gran hazaña como totalmente extraordinaria.

Además, algunos veterinarios y especialistas en animales que han escuchado la historia de Filou están tratando de rastrear sus pasos para estudiar este maravilloso caso. "Esta historia de viaje es excepcional", explicó el veterinario Jean François Audrin, director de la clínica Vétocia en Montpellier para el medio francés Le Perisien.

El gato Filou, traducido en francés como "tramposo", se perdió el pasado 9 de agosto de 2025, durante una breve parada de un viaje por carretera junto a sus dueños, en la región de Cataluña al noreste de España. En aquella pausa para llenar el tanque de gasolina del auto, el pequeño felino habría saltado por una de las ventanas abiertas, según así lo sospechan sus dueños.

Luego, tras estar cinco meses vagando por las solitarias calles europeas, el felino cruzó la frontera desde España hasta Francia por su propia cuenta y fue localizado finalmente el pasado 9 de enero de 2026, a solo un kilómetro de su hogar en la localidad de Olonzac, ubicada al sur de Francia.

De acuerdo con medios franceses, sus dueños, el profesor de matemáticas Patrick Sire y su pareja Évelyne, revelaron que, para dar con paradero contactaron a grupos locales de protección animal para que brindaran asistencia en la búsqueda, sin embargo, no hubo respuestas positivas.

"Regresamos al lugar. Investigamos, presentamos una denuncia ante la Guardia Civil, distribuimos fotos y registramos exhaustivamente los alrededores, todo en vano", señaló Évelyne para el medio Le Parisien. La mujer detalla que, el gatito desapareció mientras cargaban gasolina en el municipio español de Maçanet de la Selva, en su recorrido de camino a casa luego de unas largas vacaciones.

Finalmente, la identificación mediante un microchip implantado en el cuerpo del felino permitió confirmar que se trataba de Filou. El hallazgo se dio gracias a la intervención de Hélène Tisseyre, directora de un comedor escolar de un pueblo vecino, quien llamó a la puerta para informar que el gatito llevaba un mes viviendo con ella.

Según la vecina de la pareja, el felino estaba delgado y débil cuando lo encontró a principios de diciembre de 2025, por lo que decidió llevarlo al veterinario para su recuperación. De esta forma, en su intento por comprender y darle una explicación a este milagroso regreso, la pareja hizo un llamado público para encontrar a quienes pudieron cruzarse con Filou en su intrépido e increíble viaje de vuelta a su hogar.