VALENTINO SU ÚLTIMO ADIÓS EN ROMA

VALENTINO SU ÚLTIMO ADIÓS EN ROMA

¡CÁLIDA CELEBRACIÓN!

COMPARTE ALEGRÍA EN SU CUMPLEAÑOS

Por Maru Bustos PULSO

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A

Alejandra Ramos festejó emocionada su cumpleaños entre amigas, en un cálido encuentro.

Las muestras de afecto, como los detalles y obsequios que este día recibió la cumpleañera la sorprendieron y emocionaron.

Por la mañana, Alejandra se encontró con un dinámico grupo de amigas en una cálida celebración.

Entusiasmadas, ellas llegaron al lugar donde festejaron y le expresaron su afecto y admiración, sí como los mejores deseos de bienestar, dicha y prosperidad en su vida.

Ahí, charlaron sobre las experiencias de la temporada, de los proyectos a emprender y de la familia que les apoya y motiva en todo lo que realizan día a día.

Siempre optimistas, fortalecieron los lazos de amistad que desde hace varios años les unen y que son más sólidos.

La mañana transcurrió entre las emociones y las agradables sorpresas

Eso sí, gran alegría!

