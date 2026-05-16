¡HERMOSAS MAMÁS!

Un grupo de dinámicas mamás festejaron su día, en una estupenda celebración.

En una atmósfera adecuada, se efectuó el feliz encuentro en la tradicional celebración que ofreció la Comisión de Integración y la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Potosino de Golf.

Hermosas y radiantes, las mamás expresaron el amor, orgullo y admiración por sus hijos, como la felicidad y satisfacción que les dan.

Radiantes, disfrutaron de la serie de detalles y atractivos de buen gusto, reservados en su honor.

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Comentaron sobre interesantes anécdotas y experiencias vividas con sus hijos.

Además, estrecharon los de amistad que les identifican.