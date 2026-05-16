logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Fotogalería

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡HERMOSAS MAMÁS!

FORTALECEN LAZOS FRATERNALES

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Un grupo de dinámicas mamás festejaron su día, en una estupenda celebración.

En una atmósfera adecuada, se efectuó el feliz encuentro en la tradicional celebración que ofreció la Comisión de Integración y la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Potosino de Golf.

Hermosas y radiantes, las mamás expresaron el amor, orgullo y admiración por sus hijos, como la felicidad y satisfacción que les dan.

Radiantes, disfrutaron de la serie de detalles y atractivos de buen gusto, reservados en su honor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Comentaron sobre interesantes anécdotas y experiencias vividas con sus hijos.

Además, estrecharon los de amistad que les identifican.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí
BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

SLP

Redacción

La firma internacional llega a Plaza San Luis con moda, accesorios y una propuesta de estilo contemporáneo

¡CREATIVAS!
¡CREATIVAS!

¡CREATIVAS!

SLP

Maru Bustos

PRESENTAN LA EXPOSICIÓN "CUNA DE FLORES"

MÓNICA ¡FELICES 90!
MÓNICA ¡FELICES 90!

MÓNICA ¡FELICES 90!

SLP

Maru Bustos

¡EJEMPLO DE FORTALEZA Y OPTIMISMO!

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!
¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

SLP

Maru Bustos

CELEBRA CON LA FAMILIA Y AMIGAS