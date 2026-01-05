Propósitos saludables
CUERPO Y MENTE EN ARMONÍA
Seguro que todos los años tienes varios propósitos típicos de Año Nuevo que pocas veces has cumplido, terminando por frustrar tus aspiraciones y motivaciones. ¿Has pensado en plantearte propósitos alcanzables que sí puedas cumplir?. Por ejemplo, dejar de fumar suele ser uno de los más habituales, y es un gran propósito, pero se necesita ayuda y tiempo para hacerlo y de un día para otro no es tan sencillo.
Si alguna vez ha sido tu propósito y no lo has conseguido, seguramente te has sentido frustrada, incluso provocando que fumes más.
Por eso en este artículo te proponemos una serie de propósitos sencillos de cumplir, que modificarán tus hábitos y te ayudarán a tener una vida mucho más saludable, tanto a nivel físico como emocional.
METAS
Pensar en grandes metas a final de año para cumplirlas durante el próximo año no siempre es la mejor estrategia. Son fechas de muchas emociones encontradas, además de comidas y excesos que no siempre ayudan a comenzar con bien pie el Año Nuevo.
Por eso, los expertos recomiendan plantearse metas realizables que de verdad podamos cumplir de forma razonable y hacernos sentir mucho más a gusto con nosotros mismos.
Por ejemplo, si deseas dejar de fumar, a lo mejor en vez de plantearse dejarlo de golpe, tu propósito puede ser "buscar ayuda para dejar de fumar".
Este es un paso mucho más fácil de realizar y que puede ser a la vez la clave para conseguir dejar este hábito insalubre.
BEBE AGUA
¿Cuántas veces no hemos oído que debemos beber entre 1,5 y 2 litros de agua pero no lo hacemos?.
La verdad, si lo ves con objetividad, no es un propósito tan difícil de cumplir, sólo es cuestión de adquirir el hábito, y si lo consigues impactará de manera muy positiva en tu salud corporal, tanto por dentro como por fuera. Si te cuesta mucho beber agua, una dieta hidratante puede ser la clave.
MADRUGA
Levántate temprano. Las investigaciones demuestran que la mayoría de las personas que se sienten felices y a gusto con su vida se despiertan temprano, por lo que aprovechan el tiempo para hacer alguna actividad antes de llegar a la oficina, como correr, asistir a yoga o natación, o simplemente disfrutar de un desayuno completo y saludable.
GRATITUD
Sé agradecida.
¿Qué te cuesta decir ´gracias´?. Es una palabra que permite reconfortar a los demás y a ti te hará sentir mucho más tranquila en las relaciones con los que tienes alrededor.
Decir "gracias" a menudo tanto a los demás como por lo que tienes en tu vida, permite sentir una sensación de bienestar que recomendamos encarecidamente. Agradece a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, a tu perro, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, a la vida y, por supuesto, a ti misma.
EJERCICIO
Haz ejercicio. Es cierto que si te propones ser campeona de triatlón el próximo año y nunca has hecho deporte, probablemente te frustres la primera semana de entrenamiento. Recuerda que no se trata de que te pongas metas inalcanzables, y puedes comenzar poco a poco, sólo tú te pones restricciones y límites.
Si tienes una vida sedentaria, comienza por tratar de ser más activa, caminando más, subiendo las escaleras a pie sin tomar el ascensor, y poco a poco incrementa, apuntándote a clases de algún deporte que te guste o a clases de baile.
Todo vale, lo importante es que te mantengas activa y sudes de vez en cuando para mantener un cuerpo saludable.
QUIÉRETE
Dedícate tiempo a ti misma.
Esto implica cuidar tu aspecto y tu salud, hacer proyectos personales y practicar hobbies. No te plantees miles de una vez, porque si no tienes mucho tiempo, no podrás cumplirlos y te frustrarás.
Lo ideal es que comiences por uno y si es necesario, te obligues a dedicarle tiempo, es decir, toma ese proyecto personal dentro de tus prioridades, al igual que lo haces con otros aspectos, como el trabajo o los hijos.
Y búscale un tiempo sagrado en el que nadie pueda interferir. Una vez que lo veas cumplido, te sentirás tan bien que seguro que los que serás un ejemplo para los que están a tu alrededor.
AYUDA
Ayuda a otras personas. Hay muchas formas de ayudar, pero es importante que te plantees este año hacerlo como algo constante en tu vida.
Puede ser a tu familia y amigos o también a personas que no conozcas demasiado. No tiene por qué ser el acto más altruista del mundo, pero un pequeño consejo, escuchar a alguien cuando lo necesita, ofrecer algo material si lo necesita es algo sencillo de hacer y te sentirás humana, algo esencial para ser feliz.
Además, según los estudios, resulta que ayudar a los demás no sólo te hace una persona más feliz, sino que además, ¡alarga la vida! Resulta que ayudar previene del estrés que impacta sobre nuestra esperanza de vida.
TIEMPO
Pasa tiempo de calidad con las personas que están a tu lado
Se lo merecen. Tu familia, amigos o personas especiales que te aman son más importantes que otras y se merecen un poco de tu tiempo y además, que sea de calidad.Los momentos cotidianos son los mejores, preparar una cena juntos o jugar a un juego de mesa un domingo, son opciones sencillas de cumplir que te aportarán felicidad y estabilidad en tu vida.
COMPRENSIÓN
Sé comprensiva. La empatía y la comprensión son fundamentales para vivir una vida plena, llena de paz y sin rencores. Trata de ponerte en el lugar de los demás, escuchando sus necesidades y tratando de comprenderles, así como también expresa tus emociones ante los conflictos, de forma respetuosa con el otro.
Para algunas personas es algo difícil, pero en realidad se trata de un poco de fuerza de voluntad.
Y si de veras no es tu fuerte, ¿por qué no buscar ayuda? Un taller de inteligencia emocional puede ser un buen proyecto personal.