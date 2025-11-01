La caída de Andrés es la crisis más reciente de la monarquía británica

LONDRES (AP) — Manteniendo prestigio, pero no el poder, la monarquía británica al fin está sintonizada con el sentimiento público.

Eso ha sido evidente con la desgracia de Andrés Mountbatten Windsor, quien fue despojado de su título de príncipe y echado de su espaciosa residencia por orden de su hermano, el rey Carlos, el jueves, un destierro que ha dejado al desacreditado miembro de la realeza cada vez más expuesto al escrutinio tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos por su amistad con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Tras años de escándalos relacionados con Andrés, Carlos, sin duda, dio el paso más grande de su reinado al buscar aislar a la monarquía de cualquier escándalo adicional relacionado con Andrés y sus conexiones con Epstein, quien se quitó la vida en prisión en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, más de una década después de su condena inicial.

No es la primera vez que la monarquía británica —la Casa de Windsor— está en crisis en el último siglo y donde el futuro de la institución se ha visto amenazado.

Primera Guerra Mundial

George Gross, experto en la monarquía del King´s College de Londres, dijo que el precedente más reciente de lo que le ha sucedido a Andrés es la Ley de Privación de Títulos de 1917, que "hizo que varios miembros de la realeza, duques vagamente afiliados y miembros de la nobleza perdieran títulos si se habían aliado con Alemania en la Primera Guerra Mundial".

Las familias reales de Europa están entrelazadas, y la de Gran Bretaña es en gran medida alemana, especialmente después de que la reina Victoria se casó con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, con quien tuvo nueve hijos.

Cuando Gran Bretaña y Alemania entraron en guerra en 1914, algunos miembros de la familia real británica extendida se encontraron en bandos opuestos.

El rey Jorge V de Gran Bretaña cambió el nombre de la familia de Sajonia-Coburgo-Gotha a Windsor en 1917 e inició una legislación para eliminar los títulos de príncipes y señores "que han, durante la presente guerra, portado armas contra Su Majestad o sus Aliados, o que se han adherido a los enemigos de Su Majestad".

Un objetivo fue el príncipe Ernesto Augusto, duque de Cumberland y Teviotdale, quien era un monárquico del Reino Unido y también príncipe de Hannover. Le retiraron el título por ser enemigo de Gran Bretaña bajo la ley de 1917, que se promulgó en 1919, una vez terminada la guerra.

Según la Biblioteca de la Cámara de los Comunes, "esta fue la primera y única vez que un título ha sido removido de esta manera".

La abdicación

La relación entre Eduardo, príncipe de Gales, y la socialité estadounidense Wallis Simpson fue un dolor de cabeza que se convirtió en una crisis constitucional. Simpson se había divorciado dos veces, y Eduardo, el heredero al trono, estaba destinado a ser el jefe ceremonial de la Iglesia Anglicana, la cual no permitía que las personas divorciadas se volvieran a casar por la iglesia.

El príncipe se convirtió en el rey Eduardo VIII cuando su padre, el rey Jorge V, murió a principios de 1936. Continuó diciendo que quería casarse con Simpson, a pesar de la oposición del gobierno británico.

Forzado a elegir entre el deber y la pasión, renunció al trono en diciembre de 1936, anunciando en una transmisión de radio: "He encontrado imposible... cumplir con mis deberes como rey como desearía hacerlo sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo".

La noticia fue una sorpresa para muchos en Gran Bretaña, aunque no más allá. Los periódicos británicos no habían informado sobre la relación, y las revistas estadounidenses tenían artículos ofensivos editados antes de salir a la venta.

La abdicación puso a la monarquía en un nuevo rumbo. El hermano menor de Eduardo asumió el trono como el rey Jorge VI. Fue sucedido por su hija, Isabel II, y después de reinar 70 años, asumió el hijo de ella, el rey Carlos III. Todos redoblaron la idea de que el atributo principal del monarca debería ser un sentido del deber, algo que, en la imaginación popular, a Eduardo le faltaba.

Eduardo y Wallis, ahora el duque y la duquesa de Windsor y quien, según las sospechas de algunos, simpatizaban con los nazis, fueron enviados a las Bahamas, donde él sirvió como gobernador. Después de la guerra, se mantuvieron mayormente alejados de Gran Bretaña, viviendo una vida de lujo nómada.

La muerte de la princesa Diana

La muerte de la princesa Diana —la exesposa de Carlos— en un accidente automovilístico en París en 1997 a la edad de 36 años conmocionó al mundo y dejó en luto a su familia, incluidos sus hijos Guillermo y Enrique, entonces de 15 y 12 años.

La fuerza del sentimiento público tomó por sorpresa a la familia real. Montones de arreglos florales se acumularon fuera de las puertas del Palacio de Buckingham y de la residencia de Diana en el Palacio de Kensington para llorar por una princesa que fue marginada por la familia real después de divorciarse de Carlos en 1992.

La reina estaba en Balmoral, en Escocia, de vacaciones de verano con su esposo, el príncipe Felipe, su hijo Carlos y sus nietos Guillermo y Enrique. La familia mantuvo su dolor en privado y se apegó a la rutina, llevando a los chicos con rostros cenicientos a la iglesia el domingo por la mañana, y la reina no emitió un comunicado durante varios días.

El entonces primer ministro Tony Blair le aconsejó a la reina hacer una demostración pública de dolor. Él captó perfectamente el estado de ánimo público con su propio homenaje llamando a Diana "la princesa del pueblo".

Después de titulares de periódicos instando "Háblenos, Señora" y "Muéstrenos que le importa", la reina dio un discurso televisado en vivo a la nación en la víspera del funeral de Diana.

"Lo que les digo ahora, como su reina y como abuela, lo digo desde mi corazón", dijo la reina, reconociendo el dolor del país, elogiando a Diana y prometiendo atesorar su memoria.

El problema con Enrique

Hasta que el escándalo de Epstein resurgió el año pasado, Andrés trató de recuperar la simpatía de la familia. Puede haberse beneficiado indirectamente del problema con el príncipe Enrique, quien era la fuente de la mayor parte del drama en ese momento fuera de los problemas médicos de la familia.

Enrique se distanció de su padre y de su hermano mayor, el príncipe Guillermo, heredero al trono, cuando él y su esposa, Meghan, renunciaron a sus deberes reales y se mudaron a California en 2020. La pareja expresó públicamente sus quejas sobre la familia real en una entrevista reveladora con Oprah Winfrey y una serie de Netflix. Enrique, también conocido como el duque de Sussex, luego alimentó las tensiones al revelar conversaciones personales en sus memorias, "Spare" ("En la Sombra").

Enrique también rompió con el protocolo real al recurrir a los tribunales para resolver problemas legales. Se convirtió en el primer miembro senior de la realeza en testificar en una corte en más de un siglo en su exitosa demanda por escuchas telefónicas contra el Daily Mirror.

Un esfuerzo legal fallido para que le restablecieran la protección policial que le fue retirada cuando dejó sus deberes reales, fue visto como un ataque al gobierno de su padre.

Cuando los tribunales al final rechazaron la demanda, se presentó una oportunidad para que padre e hijo se volvieran a reunir. Los dos compartieron una taza de té en la residencia de Carlos en Londres, Clarence House, en septiembre. Fue su primera reunión en más de un año. Duró menos de una hora.