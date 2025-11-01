¡TARDE DE MONSTRUOS!
TERROR EN LA VÍSPERA DEL DÍA DE MUERTOS
Los niños que llegaron a la fiesta de disfraces que llevó a cabo el Club Libanés Potosino en la víspera del Día de Muertos, disfrutaron de una terrorífica tarde.
Con el optimismo y energía que poseen llegaron al festejo.
Ahí, se encontraron con una serie de elementos y atractivos de ¡miedo!
Desde luego, que ellos también sorprendieron y asustaron con sus disfraces; demostraron su creatividad e ingenio.
En una atmósfera de pánico y misterio, seres de ultratumba y los personajes más terribles, compartieron en un encuentro de ¡gran energía!
Eso sí, la tarde ¡espeluznante!
