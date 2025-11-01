logo pulso
LOS NIÑOS DIFUNTOS

LOS NIÑOS DIFUNTOS

¡TARDE DE MONSTRUOS!

TERROR EN LA VÍSPERA DEL DÍA DE MUERTOS

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
Los niños que llegaron a la fiesta de disfraces que llevó a cabo el Club Libanés Potosino en la víspera del Día de Muertos, disfrutaron de una terrorífica tarde.

Con el optimismo y energía que poseen llegaron al festejo.

Ahí, se encontraron con una serie de elementos y atractivos de ¡miedo!

Desde luego, que ellos también sorprendieron y asustaron con sus disfraces; demostraron su creatividad e ingenio.

En una atmósfera de pánico y misterio, seres de ultratumba y los personajes más terribles, compartieron en un encuentro de ¡gran energía!

Eso sí, la tarde ¡espeluznante!

