LOS NIÑOS DIFUNTOS

LOS NIÑOS DIFUNTOS

“FIESTA DE VILLANOS”

MACABROS PERSONAJES CAUTIVAN

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
Una macabra celebración reunió a los niños más audaces.

La temática de este especial festejo fue “Mickey invita a los villanos”, por lo que los pequeños lucieron los atuendos más originales alusivos.

Los más creativos, recibieron una prolongada ovación de sus compañeros y amigos.

El agradable encuentro resultó toda una divertida experiencia para los niños alumnos del Centro Educativo Pecosetes.

Una gran celebración de terror, con la que recordaron las tradiciones de Día de Muertos.

Esos sí, ¡vaya que asustaron!

