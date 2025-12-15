logo pulso
MARIJÓ ¡DERROCHA ENERGÍA!

¡DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Por Redacción

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
MARIJÓ ¡DERROCHA ENERGÍA!

Marijó Macías Martínez festejó al cumplir años, en una mañana plena de diversión extrema.

Para este día especial, la cumpleañera se reunió con sus amigas y compañeras de colegio en un lugar especial, donde realizaron actividades recreativas, interactivas y de retos.

Sus papás: Oscar Macías y Ana Luisa Martínez apoyaron a su hija en la organización del festejo, cuya temática giró en torno a elementos característicos de su cantante favorita Olivia Rodrigo. 

Al mediodía, Marijó se encontró con sus amigas en "Vértigo", donde disfrutaron de interesantes atractivos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ahí, el grupo más audaz felicitó a su gran amiga, le expresaron su afecto y mejores deseos de bienestar.

Eso sí, demostraron habilidad y destreza en las actividades del lugar.

¡Qué energía!

