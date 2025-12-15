MARIJÓ ¡DERROCHA ENERGÍA!

Marijó Macías Martínez festejó al cumplir años, en una mañana plena de diversión extrema.

Para este día especial, la cumpleañera se reunió con sus amigas y compañeras de colegio en un lugar especial, donde realizaron actividades recreativas, interactivas y de retos.

Sus papás: Oscar Macías y Ana Luisa Martínez apoyaron a su hija en la organización del festejo, cuya temática giró en torno a elementos característicos de su cantante favorita Olivia Rodrigo.

Al mediodía, Marijó se encontró con sus amigas en "Vértigo", donde disfrutaron de interesantes atractivos.

Ahí, el grupo más audaz felicitó a su gran amiga, le expresaron su afecto y mejores deseos de bienestar.

Eso sí, demostraron habilidad y destreza en las actividades del lugar.

¡Qué energía!