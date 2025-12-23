Mujeres indígenas en Bolivia desafían estereotipos con la pollera

LA PAZ (AP) — Antes de partir hacia la amplia y blanca montaña, Ana Lia González Maguiña revisa su equipo: un grueso suéter para protegerse del frío. Un arnés y una cuerda de escalada para ascender a la cumbre de 6 mil metros de una de las montañas más altas de Bolivia. Gafas de aviador para protegerse del brillante sol de las tierras altas.

Y lo más crucial: una voluminosa falda rosa intenso.

La falda de campana con enaguas en capas, conocida como "pollera", es el vestido tradicional de las mujeres indígenas en las tierras altas de Bolivia. Impuesta hace siglos por los colonizadores españoles, la antigua pollera ha sido desde hace tiempo rediseñada con telas locales ricamente estampadas y reivindicada como una fuente de orgullo y símbolo de identidad en el único país de la región con mayoría indígena.

En lugar de ver la voluminosa falda como un obstáculo para trabajos físicamente exigentes en campos dominados por hombres, las mujeres indígenas andinas, llamadas "cholitas", insisten en que su negativa a conformarse con el estilo contemporáneo no afecta su comodidad ni sus capacidades.

"Este deporte es tan exigente, tan duro, y al hacerlo con pollera y representar esa fuerza, valorar nuestras raíces, es un mérito para nosotras haber llegado hasta esto", afirmó González Maguiña, de 40 años, una escaladora profesional de pie ante el nevado pico Huayna Potosí, justo al norte de La Paz, la capital administrativa de Bolivia. "No es solamente una pantalla".

Mineras, patinadoras, escaladoras, futbolistas y luchadoras vestidas con polleras en toda Bolivia compartieron ese sentimiento en entrevistas, retratando su adopción de polleras para todos los propósitos profesionales y físicos como un acto de empoderamiento.

"Las mujeres, con nuestras polleras, queremos capacitarnos más y ser más fuertes", declaró Macaria Alejandro, una minera de 48 años en el estado occidental de Oruro, Bolivia, su pollera manchada con la suciedad y el polvo de un día trabajando bajo tierra.

Pero muchas también describieron el momento actual como uno de incertidumbre para las mujeres que visten pollera en Bolivia bajo el primer gobierno conservador del país en casi dos décadas.

El presidente de centro-derecha Rodrigo Paz asumió el cargo el mes pasado poniendo fin a una larga era de gobierno moldeada por el carismático Evo Morales (2006-2019), el primer presidente indígena de Bolivia que priorizó a las poblaciones indígenas y rurales en un país que había sido gobernado durante siglos por una élite mayoritariamente blanca.

A través de una nueva constitución, Morales cambió el nombre de la nación de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia y adoptó el símbolo indígena de la wiphala —un tablero de colores brillantes— como un emblema equivalente a la bandera nacional. Por primera vez, ministros y funcionarios que vestían polleras caminaron por los pasillos del poder.

Pero el desencanto con el partido Movimiento al Socialismo de Morales creció, especialmente bajo su antiguo aliado, el expresidente Luis Arce, quien fue arrestado a principios de este mes bajo acusaciones de haber desviado dinero de un fondo estatal destinado a apoyar a las comunidades indígenas.

Algunas cholitas ahora se preguntan hasta dónde llegará ese cambio y temen que pueda extenderse a sus derechos duramente ganados a pesar de las promesas de Paz en sentido contrario.

Describen sentirse desatendidas por un gobierno sin miembros indígenas. Se preocupan por las implicaciones de que el ejército el mes pasado eliminara símbolos indígenas de su logotipo y el gobierno decidiera dejar de izar la wiphala en el palacio presidencial, como era la tradición desde hace mucho tiempo.

"Me siento discriminada... por no ser tenida en cuenta por el gobierno", dijo Alejandro, la minera. "Necesitábamos un cambio, y sobre todo queremos que la economía esté mejor".

Pero González Maguiña indicó que aún tiene esperanza, dado lo lejos que han llegado las mujeres indígenas.

"Hemos recorrido un camino que también hemos abierto para otras; ahora estamos con ese plan de liderar y la pollera para nosotras en el deporte que hacemos es sinónimo de fuerza. Nosotras somos unas mujeres que sueñan alto, ya ha habido una apertura, ya se han abierto las puertas para nosotras hace tiempo, porque siempre esas puertas han estado cerradas... ya tenemos una parte de empoderamiento y ahora parece que también va a ser mas valorado el tema de la formación", señaló.