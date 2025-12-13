RECIBE EL BAUTISMO
FAMILIA Y AMIGOS CELEBRAN FELICES
Galeria
1/3
Carlota Tejeda Cantú recibió el primer sacramento de la Iglesia, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.
La acompañaron sus papás: Diego Tejeda y Lorena Cantú.
Al igual, sus abuelitos, tíos, primos y amistades.
Sus padrinos: Eduardo Martínez y Blanca Cantú se comprometieron a cuidar de ella.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El presbítero Luis Rebollo explicó a los papás y padrinos de la niña el significado del bautismo y los invitó a educarla con valores que la formen como una persona de bien.
Enseguida, derramó sobre las sienes de la pequeña el agua bendita del Río Jordán, para, así bautizarla e ingresara a la familia de Cristo.
Al final de la ceremonia, la concurrencia les felicitó.Más tarde, se ofreció una estupenda recepción, donde los Tejeda Cantú compartieron con los invitados instantes de gran felicidad.
no te pierdas estas noticias
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Redacción
MILLONES DE MEXICANOS LE EXPRESAN SU AMOR Y GRATITUD A LA VIRGEN MORENA