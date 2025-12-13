logo pulso
RECIBE EL BAUTISMO

FAMILIA Y AMIGOS CELEBRAN FELICES

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
Carlota Tejeda Cantú recibió el primer sacramento de la Iglesia, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.

La acompañaron sus papás: Diego Tejeda y Lorena Cantú. 

Al igual, sus abuelitos, tíos, primos y amistades.

Sus padrinos: Eduardo Martínez y Blanca Cantú se comprometieron a cuidar de ella.

El presbítero Luis Rebollo explicó a los papás y padrinos de la niña el significado del bautismo y los invitó a educarla con valores que la formen como una persona de bien.

Enseguida, derramó sobre las sienes de la pequeña el agua bendita del Río Jordán, para, así bautizarla e ingresara a la familia de Cristo.

Al final de la ceremonia, la concurrencia les felicitó.Más tarde, se ofreció una estupenda recepción, donde los Tejeda Cantú compartieron con los invitados instantes de gran felicidad.

