¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Alfredo Ayala festejó su cumpleaños con los amigos de toda la vida, en una agradable celebración.

Con su hijo Alfredo Ayala Saldaña recibió a los invitados en el Bosquecito del Club Campestre de San Luis, donde en medio de un agradable entorno natural disfrutaron de un exquisito ronqueo.

Ellos, lo felicitaron, le expresaron su afecto y le desearon lo mejor en los proyectos a emprender.

Así, con los ahí reunidos recordaron interesantes anécdotas y experiencias que a través de los años hacen más sólida su amistad.

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El ambiente, de lo mejor, en una tarde de gran armonía.