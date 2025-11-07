Presentan el primer MIXOMANÍA FEST en San Luis Potosí
El MIXOMANÍA FEST promete ser un referente en la promoción de la mixología en San Luis Potosí.
San Luis Potosí, S.L.P. — Este sábado 15 de noviembre, el Centro de las Artes de San Luis Potosí será sede de la primera edición del MIXOMANÍA FEST, un evento que reunirá a productores, marcas y expertos del mundo de los vinos, mezcales, tequilas y coctelería en un mismo espacio.
La presentación oficial del festival se llevó a cabo en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, encabezada por Iván Liñán, de Iván Liñán Eventos, quien destacó que esta iniciativa busca fortalecer la economía de los comerciantes y promover la cultura de la mixología en el estado.
Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de catas guiadas, talleres de mixología, concursos de mixólogos, zona gastronómica y música en vivo con la participación de DJ´s locales y nacionales. El evento se desarrollará en el emblemático recinto conocido como "El Castillo", un espacio que combina arte, historia y ambiente ideal para esta experiencia sensorial.
El MIXOMANÍA FEST está diseñado para el público mayor de 18 años y ofrecerá un entorno seguro y controlado. Los boletos se encuentran disponibles a través de www.superboletos.com y en puntos autorizados INNOVASPORT (Citadina, Sendero, Plaza San Luis y The Park).
Lugar: Centro de las Artes de San Luis Potosí
Fecha: Sábado 15 de noviembre
Horario: De 3:00 p.m. a 11:00 p.m.
El MIXOMANÍA FEST promete consolidarse como un referente en la promoción de la mixología y la cultura gastronómica en San Luis Potosí, ofreciendo una experiencia única para los asistentes.
