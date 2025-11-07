Presentan el primer MIXOMANÍA FEST en San Luis Potosí

San Luis Potosí, S.L.P. — Este sábado 15 de noviembre, el Centro de las Artes de San Luis Potosí será sede de la primera edición del MIXOMANÍA FEST, un evento que reunirá a productores, marcas y expertos del mundo de los vinos, mezcales, tequilas y coctelería en un mismo espacio.

La presentación oficial del festival se llevó a cabo en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, encabezada por Iván Liñán, de Iván Liñán Eventos, quien destacó que esta iniciativa busca fortalecer la economía de los comerciantes y promover la cultura de la mixología en el estado.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de catas guiadas, talleres de mixología, concursos de mixólogos, zona gastronómica y música en vivo con la participación de DJ´s locales y nacionales. El evento se desarrollará en el emblemático recinto conocido como "El Castillo", un espacio que combina arte, historia y ambiente ideal para esta experiencia sensorial.

El MIXOMANÍA FEST está diseñado para el público mayor de 18 años y ofrecerá un entorno seguro y controlado. Los boletos se encuentran disponibles a través de www.superboletos.com y en puntos autorizados INNOVASPORT (Citadina, Sendero, Plaza San Luis y The Park).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lugar: Centro de las Artes de San Luis Potosí

Fecha: Sábado 15 de noviembre

Horario: De 3:00 p.m. a 11:00 p.m.

El MIXOMANÍA FEST promete consolidarse como un referente en la promoción de la mixología y la cultura gastronómica en San Luis Potosí, ofreciendo una experiencia única para los asistentes.

COPY PARA REDES SOCIALES

? ¡San Luis se prepara para brindar con estilo! ?

Este 15 de noviembre, el Centro de las Artes será escenario del MIXOMANÍA FEST, el encuentro que celebra lo mejor de la mixología, los vinos y mezcales en un solo lugar.

Catas, cocteles de autor, zona gourmet y DJ´s en vivo te esperan en una experiencia única.

? Boletos disponibles en www.superboletos.com

#MixomaníaFest #SanLuisPotosí #DeFiestaEnSanLuis #QueHacerEnSanLuisPotosí