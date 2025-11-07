logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

Presentan el primer MIXOMANÍA FEST en San Luis Potosí

El MIXOMANÍA FEST promete ser un referente en la promoción de la mixología en San Luis Potosí.

Por Redacción

Noviembre 07, 2025 02:26 p.m.
A
Presentan el primer MIXOMANÍA FEST en San Luis Potosí

San Luis Potosí, S.L.P. — Este sábado 15 de noviembre, el Centro de las Artes de San Luis Potosí será sede de la primera edición del MIXOMANÍA FEST, un evento que reunirá a productores, marcas y expertos del mundo de los vinos, mezcales, tequilas y coctelería en un mismo espacio.

La presentación oficial del festival se llevó a cabo en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, encabezada por Iván Liñán, de Iván Liñán Eventos, quien destacó que esta iniciativa busca fortalecer la economía de los comerciantes y promover la cultura de la mixología en el estado.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de catas guiadas, talleres de mixología, concursos de mixólogos, zona gastronómica y música en vivo con la participación de DJ´s locales y nacionales. El evento se desarrollará en el emblemático recinto conocido como "El Castillo", un espacio que combina arte, historia y ambiente ideal para esta experiencia sensorial.

El MIXOMANÍA FEST está diseñado para el público mayor de 18 años y ofrecerá un entorno seguro y controlado. Los boletos se encuentran disponibles a través de www.superboletos.com y en puntos autorizados INNOVASPORT (Citadina, Sendero, Plaza San Luis y The Park).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lugar: Centro de las Artes de San Luis Potosí

Fecha: Sábado 15 de noviembre

Horario: De 3:00 p.m. a 11:00 p.m.

El MIXOMANÍA FEST promete consolidarse como un referente en la promoción de la mixología y la cultura gastronómica en San Luis Potosí, ofreciendo una experiencia única para los asistentes.

COPY PARA REDES SOCIALES

? ¡San Luis se prepara para brindar con estilo! ?

Este 15 de noviembre, el Centro de las Artes será escenario del MIXOMANÍA FEST, el encuentro que celebra lo mejor de la mixología, los vinos y mezcales en un solo lugar.

Catas, cocteles de autor, zona gourmet y DJ´s en vivo te esperan en una experiencia única.

? Boletos disponibles en www.superboletos.com

#MixomaníaFest #SanLuisPotosí #DeFiestaEnSanLuis #QueHacerEnSanLuisPotosí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Presentan el primer MIXOMANÍA FEST en San Luis Potosí
Presentan el primer MIXOMANÍA FEST en San Luis Potosí

Presentan el primer MIXOMANÍA FEST en San Luis Potosí

SLP

Redacción

El MIXOMANÍA FEST promete ser un referente en la promoción de la mixología en San Luis Potosí.

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!
¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

SLP

Maru Bustos

ESTUPENDA CELEBRACIÓN ENTRE SERES QUERIDOS Y AMIGOS

¡HERMOSA NOVIA!
¡HERMOSA NOVIA!

¡HERMOSA NOVIA!

SLP

Maru Bustos

LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Fátima Bosch y Rachel Gupta enfrentan a Nawat Itsaragrisil
Fátima Bosch y Rachel Gupta enfrentan a Nawat Itsaragrisil

Fátima Bosch y Rachel Gupta enfrentan a Nawat Itsaragrisil

SLP

El Universal

Miss Universo toma medidas tras agresión a Fátima Bosch