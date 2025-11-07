¡HERMOSA NOVIA!
LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA
Andrea Parra Castillo y Leonardo Rosano Monjarás unirán sus vidas por amor en fecha próxima cuando celebren su enlace religioso.
Con este motivo la futura novia recibe de su familia y amigos los mejores deseos de prosperidad y, desde luego, le ofrecen reuniones para despedirla de la soltería.
Entre las celebraciones más agradables, las que organizaron a la novia la familia y amigas.
Ahí compartieron su felicidad, su mamá Lety Castillo y su futura suegra Lucía Monjarás.
Las anfitrionas integraron una serie de elementos de buen gusto.
La atmósfera contemporánea agradó a las invitadas, quienes le expresaron lo mejor en su matrimonio.
Eso sí, ¡gran felicidad!
