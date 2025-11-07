logo pulso
¡HERMOSA NOVIA!

¡HERMOSA NOVIA!

¡HERMOSA NOVIA!

LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A

Andrea Parra Castillo y Leonardo Rosano Monjarás unirán sus vidas por amor en fecha próxima cuando celebren su enlace religioso.

Con este motivo la futura novia recibe de su familia y amigos los mejores deseos de prosperidad y, desde luego, le ofrecen reuniones para despedirla de la soltería.

Entre las celebraciones más agradables, las que organizaron a la novia la familia y amigas.

Ahí compartieron su felicidad, su mamá Lety Castillo y su futura suegra Lucía Monjarás.

Las anfitrionas integraron una serie de elementos de buen gusto.

La atmósfera contemporánea agradó a las invitadas, quienes le expresaron lo mejor en su matrimonio.

Eso sí, ¡gran felicidad!

