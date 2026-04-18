¡QUÉ ENERGÍA!

En medio de una atmósfera de color, energía y talento deportivo, el Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí inauguró la quinta edición de la Copa Borregos. Este encuentro, que se ha consolidado como el evento deportivo más importante de la institución a nivel local, reunió durante dos días a estudiantes de diversos niveles para fortalecer el espíritu de comunidad.

La competencia transformó las instalaciones del campus en un mosaico de colores que representaban la unión de cada grupo.

La Copa Borregos 2026 incluyó un total de 14 disciplinas, diseñadas para integrar todos los perfiles de talento dentro de la comunidad estudiantil.

Desde los clásicos encuentros de fútbol, basquetbol y voleibol, hasta el rigor físico del crossfit y la precisión técnica del tenis de mesa y el ajedrez.

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La innovación también fue protagonista con el torneo de e-sports, permitiendo que la competencia trascendiera las canchas físicas para llegar al mundo digital, promoviendo el trabajo en equipo.