RAQUEL ¡ES NIÑA!

Raquel Abad Manrique espera con felicidad y gran ilusión el próximo nacimiento de su primer bebé.

Con este motivo, Alejandra Pichardo la festejó.

La temática de la reunión fue un enorme oso con globos en tono rosa y dorado, que agradaron a las invitadas.

Ahí, compartieron su felicidad, su suegra María Álvarez, su cuñada: Cristina Rodríguez, tías, primas y amigas, quienes le desearon bienestar en su maternidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En una agradable atmósfera, Raquel comentó sobre los detalles que realiza al lado de su esposo Braulio Rodríguez, para recibir a la nueva integrante de su familia, quien es una niña, se llamará Ainara y nacerá el próximo 16 de julio.

La mañana, con ¡gran armonía!