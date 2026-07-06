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RAQUEL ¡ES NIÑA!

ESPERA A SU PRIMER BEBÉ

Por Maru Bustos PULSO

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Raquel Abad Manrique espera con felicidad y gran ilusión el próximo nacimiento de su primer bebé.

Con este motivo, Alejandra Pichardo la festejó.

La temática de la reunión fue un enorme oso con globos en tono rosa y dorado, que agradaron a las invitadas. 

Ahí, compartieron su felicidad, su suegra María Álvarez,  su cuñada: Cristina Rodríguez, tías, primas y amigas, quienes le desearon bienestar en su maternidad.

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En una agradable atmósfera, Raquel comentó sobre los detalles que realiza al lado de su esposo Braulio Rodríguez, para recibir a la nueva integrante de su familia, quien es una niña, se llamará Ainara y nacerá el próximo 16 de julio.

La mañana, con ¡gran armonía!

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